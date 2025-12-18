Guimarães: Elmano é candidato e PT está pronto para derrotar Ciro

Líder de Lula na Câmara disse que grupo está preparado para 'ganhar a eleição, seja contra o Ciro ou seja com qualquer outro candidato bolsonarista'

O deputado federal José Guimarães (PT), líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, afirmou, durante um café da manhã em Brasília nesta quinta-feira, 18, que o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), será o candidato à reeleição em 2026, mesmo se o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PSDB) for escolhido como candidato da oposição.

“Nosso candidato a governador do Ceará é o Elmano, para a reeleição. Tem todo tipo de fofoca, todo tipo de especulação. Ele (Elmano) tem o direito de ser candidato. E nós estamos preparados para ganhar a eleição, seja contra o Ciro ou seja contra qualquer outro candidato bolsonarista no Ceará. Nós vamos sentar e vamos debater”, disse o petista, ao ser perguntado pelo jornalista João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília.