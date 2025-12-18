Guimarães: Elmano é candidato e PT está pronto para derrotar Ciro

Guimarães afirma que Elmano disputará a reeleição e que PT está preparado para derrotar Ciro GomesLíder de Lula na Câmara disse que grupo está preparado para 'ganhar a eleição, seja contra o Ciro ou seja com qualquer outro candidato bolsonarista'
O deputado federal José Guimarães (PT), líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, afirmou, durante um café da manhã em Brasília nesta quinta-feira, 18, que o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), será o candidato à reeleição em 2026, mesmo se o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PSDB) for escolhido como candidato da oposição.
“Nosso candidato a governador do Ceará é o Elmano, para a reeleição. Tem todo tipo de fofoca, todo tipo de especulação. Ele (Elmano) tem o direito de ser candidato. E nós estamos preparados para ganhar a eleição, seja contra o Ciro ou seja contra qualquer outro candidato bolsonarista no Ceará. Nós vamos sentar e vamos debater”, disse o petista, ao ser perguntado pelo jornalista João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília.
A declaração de Guimarães reforça o recente posicionamento do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), de que Elmano irá disputar a reeleição no ano que vem. Nesta semana, Camilo disse que não seria candidato e que Elmano é o nome governista, mas ressaltou que a “política é dinâmica”. Declarações foram dadas ao jornal O Globo.
A fala rendeu especulações sobre uma possível mudança de nome para concorrer ao cargo pelo PT. Entretanto, pressionado sobre a afirmação de que a política é dinâmica, o ministro reforçou que Elmano figurará na cabeça da chapa governista para 2026.
Na última terça-feira, 16, deputados da oposição no Ceará provocaram Camilo, desafiando o ministro a se tornar candidato ao Governo em 2026 para medir forças contra Ciro. A base governista manteve o nome de Elmano e disse que iria focar no andamento da gestão.