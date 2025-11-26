Ozires Pontes grava video com Chagas Vieira e elogia governo

Dias após entregar comando do PSDB a Ciro, Ozires se reúne com Chagas e elogia atuação do governoPrefeito de Massapê era presidente do PSDB até o último dia 21 de novembro, quando deu lugar para o ex-ministro Ciro Gomes que pretende disputar o Governo do Estado
O prefeito de Massapê e ex-presidente do PSDB Ceará, Ozires Pontes, gravou vídeo ao lado do secretário da Casa Civil do Ceará, Chagas Vieira. Na publicação, na segunda-feira, 24, o gestor municipal diz que o secretário faz política com “P maiúsculo”, enquanto elogia a “preocupação do governo” com os municípios.
No vídeo, Chagas elogia Ozires pela gestão que, segundo ele, está “fazendo um grande trabalho”. Ele chama o prefeito de “parceiro” do Governo do Estado. Ozires é filiado ao PSDB, partido que figura na oposição do governo Elmano de Freitas (PT); O prefeito foi um dos articuladores da filiação de Ciro Gomes ao PSDB); Ciro é um dos críticos mais ferrenhos ao PT no Ceará.
“Quero agradecer aqui o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, como ele falou, fazendo política aqui com ‘P’ maiúsculo, mostrando que a preocupação do governo é igual com todos os municípios, com todos os cearenses”, disse o prefeito na postagem.
A aproximação chama a atenção pelo fato de Ozires ser ex-presidente do PSDB Ceará. Ele presidiu a legenda até o último dia 21 de novembro, quando oficializou a saída da direção estadual para ceder o posto ao ex-ministro Ciro Gomes, que se filiou ao partido em 22 de outubro.
Posteriormente, Chagas reforça que as portas estão abertas "independentemente de questões partidas" ou divergências políticas.
"Se o prefeito é de partido A, B, C, não importa. Temos que fazer política com respeito. A população tem que ser beneficiada. Aliás, pouca gente sabe, mas nós conversamos direto não é, Ozires? disse Chagas; Ozires sinaliza positivamente e diz que o secretário é "talentoso" e "valoroso".
Leia mais
Aproximação com o Governo Elmano
Ozires Pontes já vinha dando sinais de aproximação institucional com o governo, com encontros e vídeos ao lado do chefe da Casa Civil, Chagas Vieira. Apesar disso, o movimento não representou, necessariamente, uma mudança no campo político, podendo ser lido até agora como uma estratégia administrativa para garantir parcerias e obras para Massapê.
Mesmo nesse contexto, Ozires já havia declarado publicamente que trabalhava na candidatura de Ciro Gomes ao Governo do Ceará em 2026. Segundo ele, a filiação de Ciro ao PSDB reforçaria a formação de um projeto de oposição capaz de disputar o comando do Estado com competitividade.