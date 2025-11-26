Ozires Pontes grava video com Chagas Vieira e elogia governo

Ozires Pontes grava video com Chagas Vieira e elegia atuação do governo Elmano / Crédito: Reprodução redes sociais

O prefeito de Massapê e ex-presidente do PSDB Ceará, Ozires Pontes, gravou vídeo ao lado do secretário da Casa Civil do Ceará, Chagas Vieira. Na publicação, na segunda-feira, 24, o gestor municipal diz que o secretário faz política com “P maiúsculo”, enquanto elogia a “preocupação do governo” com os municípios. No vídeo, Chagas elogia Ozires pela gestão que, segundo ele, está “fazendo um grande trabalho”. Ele chama o prefeito de “parceiro” do Governo do Estado. Ozires é filiado ao PSDB, partido que figura na oposição do governo Elmano de Freitas (PT); O prefeito foi um dos articuladores da filiação de Ciro Gomes ao PSDB); Ciro é um dos críticos mais ferrenhos ao PT no Ceará.