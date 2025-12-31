Ciro Gomes deseja 2026 com mudanças: "Vamos lutar para melhorar"O tucano e pré-candidato a governador fez uma mensagem com críticas a gestões e diz que políticos fazem declarações para conseguirem "simpatia para si"
Após um período nos Estados Unidos, Ciro Gomes (PSDB) fez aparição pública em suas redes sociais com mensagem de fim de ano nesta quarta-feira, 31. No último dia de 2025, o ex-presidenciável falou várias vezes de Deus e apontou necessidade de mudanças.
"Está chegando 2026 e manda meu coração cristão, meu espírito de gratidão, meu amor ao povo brasileiro a partir do povo cearense, que me deu origem nessa vocação que me traz até aqui na luta pelo Brasil, pela Justiça, contra a violência, contra tudo o que há de injusto e desigual, que eu deseje pedindo a Deus que seja a minha palavra um augúrio, um anúncio, uma certeza de que todos e todas terão este ano muito feliz", afirmou.
Confira a mensagem de fim de ano de Ciro Gomes:
Ciro declarou que nesta época do ano os políticos gostam de enviar as mensagens de fim de ano para "obter simpatia para si", mas ele diz ser um desejo genuíno e cita pontos como insegurança e violência sofridas no País.
"Não posso deixar ninguém esquecer que o medo da violência, da insegurança, o comando das facções criminosas dominam hoje as periferias do Brasil. Enquanto as autoridades estão desmoralizadas ou até fazendo acordos imorais com este tipo de crime no nosso país", disse.
Por fim, o pré-candidato a governador do Ceará afirmou que desejar um Feliz Ano Novo é também um chamamento para lutar para melhorar estas coisas em 2026.
"O meu desejo é genuíno, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o Ceará, mas não esqueça, desejar um Feliz Ano Novo é, antes de tudo, chamar: vamos lutar para melhorar essas coisas", finalizou.