Ciro Gomes deseja 2026 com mudanças: "Vamos lutar para melhorar"

Ciro Gomes é ex-governador do Ceará e ex-ministro; também foi candidato a presidente em quatro oportunidades. / Crédito: FÁBIO LIMA

Após um período nos Estados Unidos, Ciro Gomes (PSDB) fez aparição pública em suas redes sociais com mensagem de fim de ano nesta quarta-feira, 31. No último dia de 2025, o ex-presidenciável falou várias vezes de Deus e apontou necessidade de mudanças. "Está chegando 2026 e manda meu coração cristão, meu espírito de gratidão, meu amor ao povo brasileiro a partir do povo cearense, que me deu origem nessa vocação que me traz até aqui na luta pelo Brasil, pela Justiça, contra a violência, contra tudo o que há de injusto e desigual, que eu deseje pedindo a Deus que seja a minha palavra um augúrio, um anúncio, uma certeza de que todos e todas terão este ano muito feliz", afirmou.