Quem é ‘Nicolasito’: deputado chavista e filho de Maduro

Filho de Maduro, o deputado Nicolás Maduro Guerra, conhecido como 'Nicolasito'. / Crédito: FEDERICO PARRA / AFP

Com a prisão de Nicolás Maduro e da esposa dele, Cilia Flores, capturados pelas forças militares do governo de Donald Trump no sábado, 3, os olhares se direcionaram para o núcleo em torno do líder venezuelano. Uma das principais figuras expostas é Nicolás Ernesto Maduro Guerra, economista, deputado chavista e único filho biológico de Nicolás Maduro. Também conhecido como ‘Nicolasito’, o parlamentar nasceu no dia 21 de junho de 1990. Ele é filho de Maduro com Adriana Guerra, ex-esposa de Maduro numa relação que durou seis anos. O presidente venezuelano ainda tem três enteados do casamento com a atual esposa, Cilia Flores.