Cilia Flores, a esposa de Maduro sequestrada em ataque dos EUA

Conheça Cilia Flores, esposa de Maduro capturada em ataque dos EUA"Cilita", como é chamada pelo marido, se tornou uma das figuras mais influentes na política venezuelana com uma trajetória marcada por controvérsias e criticas
Conhecida “primeira combatente” no jargão do chavismo, Cilia Flores, esposa do presidente venezuelano Nicolás Maduro, está há mais de uma década no poder como primeira dama. Há mais de 30 anos ao lado de Maduro, ela se tornou uma das mulheres poderosas e influentes no cenário político da Venezuela.
Flores ganhou destaque internacional após ser capturada com o marido por força especiais dos Estados Unidos, último sábado, 3, em uma operação militar de grande escala que atingiu Caracas e outras regiões do país.
Saiba quem é a "primeira combatente" Venezuela
Mas afinal, quem é Cilia Flores?
Nascida em 1956, em Tinaquillo, Cilia Flores é advogada especializada em direito trabalhista e penal. Sua caminhada política começou em 1992, quando integrou a equipe de defesa jurídica de Hugo Chávez após a tentativa fracassada de golpe contra o então presidente Carlos Andrés Pérez.
Foi nesse período que conheceu Maduro, com quem mantém um relacionamento de mais de 30 anos, oficializado em união civil em julho de 2013.
Ao longo de sua carreira, Flores construiu um capital político próprio, ocupando cargos de destaque na administração pública venezuelana. Entre 2006 e 2011, foi a primeira mulher a presidir a Assembleia Nacional, e, posteriormente, atuou como Procuradora-Geral da República entre 2012 e 2013.
Sua atuação consolidou-a como uma conselheira estratégica no governo chavista, especialmente após a morte de Chávez e a ascensão de Maduro.
Apesar de exercer um papel de destaque, sua trajetória também foi marcada por controversias e críticas. Em 2018, ela foi alvo de sanções internacionais do Departamento do Tesouro dos EUA e do governo do Canadá, que a acusaram de colaborar com Maduro na manutenção do regime.
Outro episódio polêmico envolveu dois sobrinhos de Flores, presos no Haiti em 2015 pela agência antidrogas americana (DEA) por tráfico de cocaína, embora tenham sido libertos em 2022 em uma troca de prisioneiros.
A captura de Cilia Flores ocorreu em meio a bombardeios em áreas civis e militares na Venezuela, que além da capital, atingiram também os estados de Miranda, Aragua e La Guaira.
O governo da Venezuela classificou a operação como “agressão criminosa” e convocou a população para garantir a soberania nacional
Vídeo mostra primeira aparição de Cilia Flores após ser capturada