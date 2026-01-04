Cilia Flores, a esposa de Maduro sequestrada em ataque dos EUA

Cília Flores é advogada. Mantém um relacionamento com Nicolás Maduro há mais de 30 anos. União foi formalizada em casamento em 2013 / Crédito: FEDERICO PARRA / AFP

Conhecida “primeira combatente” no jargão do chavismo, Cilia Flores, esposa do presidente venezuelano Nicolás Maduro, está há mais de uma década no poder como primeira dama. Há mais de 30 anos ao lado de Maduro, ela se tornou uma das mulheres poderosas e influentes no cenário político da Venezuela. Flores ganhou destaque internacional após ser capturada com o marido por força especiais dos Estados Unidos, último sábado, 3, em uma operação militar de grande escala que atingiu Caracas e outras regiões do país.

Saiba quem é a "primeira combatente" Venezuela Mas afinal, quem é Cilia Flores? Nascida em 1956, em Tinaquillo, Cilia Flores é advogada especializada em direito trabalhista e penal. Sua caminhada política começou em 1992, quando integrou a equipe de defesa jurídica de Hugo Chávez após a tentativa fracassada de golpe contra o então presidente Carlos Andrés Pérez. Foi nesse período que conheceu Maduro, com quem mantém um relacionamento de mais de 30 anos, oficializado em união civil em julho de 2013. Ao longo de sua carreira, Flores construiu um capital político próprio, ocupando cargos de destaque na administração pública venezuelana. Entre 2006 e 2011, foi a primeira mulher a presidir a Assembleia Nacional, e, posteriormente, atuou como Procuradora-Geral da República entre 2012 e 2013.