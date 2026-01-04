Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vídeo mostra Maduro algemado na sede da agência antidrogas de Nova York, nos EUA

A Casa Branca divulgou no fim da noite deste sábado, 3, um vídeo de 12 segundos no qual mostra o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, caminhando na unidade de Nova York da agência antidrogas dos Estados Unidos (DEA, na sigla em inglês).

Maduro veste uma roupa escura e calça chinelos. Ele é escoltado por agentes dos EUA enquanto segura uma garrafa plástica. O venezuelano diz em inglês: "Good night" (boa noite) e "Happy new year" (feliz ano novo).

O ditador da Venezuela chegou a Nova York por volta das 18h30 deste sábado, após ser capturado por autoridades dos Estados Unidos. A prisão ocorreu durante a madrugada, em Caracas, de acordo com o governo americano.

O avião com Maduro e sua esposa, Cilia Flores, pousou na Base Aérea da Guarda Nacional de Stewart, em Nova York. Maduro saiu algemado da aeronave e escoltado por mais de uma dúzia de agentes federais. Ele vestia uma roupa clara.

O Boeing 757-200 do Departamento de Justiça americano saiu da Baía de Guantánamo, em Cuba, e seguiu rumo aos Estados Unidos. O espaço aéreo na região do Caribe foi fechado.

Maduro ficará detido no Centro de Detenção Metropolitano, no Brooklyn. Assim que o líder venezuelano deposto chegou ao local, policiais correram para um estacionamento, informou o jornal The New York Times. Perto dali, cerca de 100 manifestantes, muitos envoltos em bandeiras venezuelanas, aplaudiam por trás das barricadas policiais.

