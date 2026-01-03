Com algemas nas mãos e nos pés, Nicolás Maduro chega aos EUA

Maduro desembarcou do avião em Nova York após viagem de navio entre Venezuela e a base americana de Guantánamo, em Cuba / Crédito: Leonardo Munoz / AFP

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, chegou neste sábado (3) a uma base militar nos arredores de Nova York após ser levado por forças dos Estados Unidos em Caracas. Foi a primeira aparição dele após se deposto pelos americanos na madrugada. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Maduro apareceu cercado por agentes do FBI enquanto descia pela escada de um avião do governo americano em uma instalação da Guarda Nacional do estado de Nova York.

Ele precisou da ajuda para descer os degraus, pois estava com algemas nas mãos e nos pés, da mesma forma que os Estados Unidos algema os deportados americanos. Em seguida, foi escoltado lentamente ao longo da pista. Espera-se que o presidente deposto seja transferido de helicóptero para a cidade de Nova York, onde deve ser preso no Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn. "Dominância americana"

Em um discurso marcado por retórica de força militar e segurança nacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado, 3, que a prisão de Nicolás Maduro representa não apenas o fim de uma ameaça direta aos EUA, mas também a retomada da "dominância americana" no Hemisfério Ocidental. O presidente declarou que qualquer autoridade venezuelana que não atue de forma "justa" poderá sofrer o mesmo destino do ex-presidente venezuelano. Foi a primeira fala após a operação que depôs o presidente venezuelano.