Trump diz que forças militares dos EUA poderiam ter matado Maduro

Presidente Donald Trump afirmou, durante coletiva de imprensa neste sábado, que as forças militares poderiam ter matado Nicolás Maduro, caso o venezuelano tivesse resistido à operação militar / Crédito: Reprodução/Youtube The White House

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou na tarde deste sábado, 3, durante coletiva de imprensa, que as forças militares poderiam ter matado Nicolás Maduro, caso o líder venezuelano tivesse oferecido resistência durante a operação militar. Maduro e a esposa, Cilia Flores, foram capturados e levados à Nova Iorque pelas forças militares estadunidenses em ação realizada neste sábado. Questionado se as forças militares dos Estados Unidos consideraram matar o venezuelano caso ele reagisse ou resistisse, o presidente afirmou que “isso poderia ter acontecido”.