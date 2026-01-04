O que disse o filho de Maduro após operação de Trump na Venezuela

Filho de Maduro, 'Nicolasito', após operação de Trump na Venezuela: "Não vão nos ver fracos"Em meio a relatos sobre um suposto espião dentro do círculo próximo de Maduro, o filho declarou: "A história dirá quem foram os traidores, a história vai revelar"
O filho do presidente Nicolás Maduro disse estar "bem" e "tranquilo" após os bombardeios americanos que levaram à captura do pai dele e reiterou o chamado à mobilização, segundo um áudio do parlamentar divulgado neste domingo, 4. Maduro foi detido junto com a esposa, Cilia Flores, e levado aos Estados Unidos, onde é acusado de terrorismo e narcotráfico.
Seu filho, o deputado governista Nicolás Maduro Guerra, conhecido como "Nicolasito", também aparece entre os acusados em uma corte federal de Nova York.
"Estamos bem, estamos tranquilos. Vocês vão nos ver nas ruas, vão nos ver ao lado deste povo, vão nos ver levantando as bandeiras da dignidade. Eles querem nos ver fracos, não vão nos ver fracos", disse Maduro Guerra em um áudio que foi divulgado nas redes sociais. A equipe do parlamentar confirmou a veracidade da declaração à AFP.
Leia mais
"Eles não vão conseguir (...), eu juro pela minha vida, eu juro pelo meu pai, eu juro pela Cilia, que dessa dificuldade nós vamos sair", exclamou. "Estou firme. Estamos firmes e minha família está firme, firme e dura", continuou afirmando em trecho do áudio.
"A história dirá quem foram os traidores, a história vai revelar", acrescentou Maduro Guerra, em meio a relatos sobre um suposto espião dentro do círculo próximo de Maduro.
O chavismo começou a mobilizar a militância já no sábado, pouco depois de se tornar conhecida a detenção do governante. A vice-presidente Delcy Rodríguez exerce o poder de forma interina por ordem da Suprema Corte e com apoio das Forças Armadas.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente