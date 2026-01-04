O que disse o filho de Maduro após operação de Trump na Venezuela

Filho de Maduro, o deputado Nicolás Maduro Guerra, conhecido como 'Nicolasito'. / Crédito: FEDERICO PARRA / AFP

"A história dirá quem foram os traidores, a história vai revelar", acrescentou Maduro Guerra, em meio a relatos sobre um suposto espião dentro do círculo próximo de Maduro. O chavismo começou a mobilizar a militância já no sábado, pouco depois de se tornar conhecida a detenção do governante. A vice-presidente Delcy Rodríguez exerce o poder de forma interina por ordem da Suprema Corte e com apoio das Forças Armadas. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente