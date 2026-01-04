Organizações de esquerda protestam contra ataque dos EUA à Venezuela

Grupos realizaram protestos em São Paulo (SP) e em Brasília (DF); moção de repúdio à invasão dos EUA à Venezuela foi assinada por mais de 80 entidades

Grupos de esquerda realizaram, na tarde desse sábado, 3, protestos contra a invasão da Venezuela pelos Estados Unidos , ocorrida na madrugada do mesmo dia em que o presidente do país, Nicolás Maduro foi levado de Caracas. Foram organizadas manifestações em São Paulo (SP) e em Brasília (DF).

Na capital federal, os manifestantes se reuniram em frente à embaixada da Venezuela, enquanto, em São Paulo, a mobilização aconteceu na avenida Paulista. Os participantes portavam cartazes e gritaram palavras de ordem em apoio ao governo de Maduro, contra os Estados Unidos, e pedindo respeito à soberania venezuelana.

Manifestantes se reuniram em Brasília (DF) e em São Paulo (SP) para protestar contra invasão dos EUA à Venezuela Crédito: Reprodução/Instagram/Unidade Popular pelo Socialismo

Participaram do protesto organizações ligadas ao Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), à Unidade Popular pelo Socialismo (UP) e ao Partido dos Trabalhadores (PT), além de outras entidades e manifestantes independentes. Não houve registro de confrontos ou depredações.