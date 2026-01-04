China pede aos EUA a liberação imediata de Nicolás Maduro e esposa

Segundo a secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Maria Laura da Rocha, haverá uma reunião do Conselho de Segurança da ONU na segunda-feira, 5

Segundo a agência de notícias estatal chinesa Xinhua, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês afirmou neste domingo, 4, que o país oriental expressa grande preocupação com o fato de os EUA capturarem Maduro e sua esposa com uso de força e retirá-los do país.

A China pediu aos Estados Unidos a libertação imediata dos venezuelanos Nicolás Maduro e sua esposa , Cilia Flores, que foram capturados no sábado, 3, em operação militar comandada pelo presidente Donald Trump.

Ele reiterou que a iniciativa norte-americana viola "claramente o direito internacional, as normas básicas das relações internacionais e os propósitos e princípios da Carta da ONU", em referência à Organização das Nações Unidas.

A China pede aos Estados Unidos que garantam a segurança pessoal de Maduro e de Flores, que os libertem imediatamente, que "parem de derrubar o governo da Venezuela e resolvam as questões por meio do diálogo e negociação", teria completado o porta-voz, que não foi identificado.

Segundo a secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Maria Laura da Rocha, haverá uma reunião do Conselho de Segurança da ONU na segunda-feira, 5, para discutir a crise na Venezuela após o ataque promovido pelos Estados Unidos neste fim de semana.