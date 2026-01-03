Venezuela diz que bombardeios dos EUA atingiram populações civis

Incêndio em Fuerte Tiuna, o maior complexo militar da Venezuela, visto à distância após uma série de explosões em Caracas em 3 de janeiro de 2026. Militares dos Estados Unidos estiveram por trás de uma série de ataques contra a capital venezuelana, Caracas, no sábado, informou a mídia americana. / Crédito: STR / AFP

A Venezuela denunciou neste sábado, 3, que os bombardeios dos Estados Unidos ocorridos em várias regiões do país, incluindo a capital, atingiram a população civil, ao mesmo tempo em que anunciou o "desdobramento massivo" de armas para a "defesa". "Forças invasoras (...) profanaram nosso solo sagrado nas localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, nos estados Miranda, Aragua e La Guaira, chegando a atingir, com seus mísseis e foguetes disparados de helicópteros de combate, áreas urbanas de população civil", disse o ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López.

O general afirmou que estão reunindo "as informações referentes a feridos e mortos diante do ataque vil e covarde" dos Estados Unidos. Fortes explosões ecoaram em Caracas por volta das 2h locais e fizeram tremer as janelas em muitos bairros, constataram jornalistas da AFP. Mais explosões foram registradas em outras cidades do país. As detonações continuaram na capital por cerca de uma hora, ao mesmo tempo em que se ouvia o que parecia ser o sobrevoo de aeronaves. Várias áreas da capital estão sem eletricidade.