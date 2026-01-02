Eduardo Bolsonaro diz que não entregará cargo na PF; entenda

Eduardo Bolsonaro foi cassado pela Câmara e intimado a retornar ao cargo de escrivão na PF, mas está fora do país e não tem previsão de retornar / Crédito: Mario Agra / Câmara dos Deputados

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira, 2, que "é óbvio que não tem condição de retornar ao Brasil agora", mas reforçou que "não entregará" o cargo na Polícia Federal de "mãos beijadas". A indicação ocorre após portaria publicada nesta manhã determinar o "retorno imediato" do ex-parlamentar ao cargo na Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. "Ficarei firme. (...) Vou lutar por ele (cargo na Polícia Federal). Porque sei que sou uma pessoa que batalhou para ser aprovado nesse concurso. Eu sei que querem pegar minha aposentadoria da PF, bem como o meu porte de arma e minha pistola Glock, que é brasonada da Polícia Federal até hoje. Querem me prejudicar", disse o ex-parlamentar em vídeo publicado no X.

A reação se dá após ato da diretoria de gestão de pessoas da PF que determinou o fim do afastamento para exercício de mandato eletivo de Eduardo Bolsonaro a partir de 19 de dezembro - após a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados declarar a perda de seu mandato parlamentar em razão de faltas. No vídeo, Eduardo diz que "não tem condição de retornar ao Brasil" citando o fato de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) retornar para a carceragem da PF, em Brasília, após cirurgias. O ex-chefe do Executivo recebeu alta nesta quinta, 1, e voltou a cumprir a pena de 27 anos a que foi condenado pelo golpe de Estado gestado em seu governo em 2022. O ex-deputado repetiu a alegação de que é "alvo de perseguição" e ainda criticou a cúpula da corporação da qual faz parte. "Não abdiquei de todos os privilégios parlamentares para me sujeitar aos caprichos dos bajuladores de tiranos, que chefiam a Polícia Federal", escreveu.

"Que a 'Gestapo' faça o que bem entender com meu concurso público, jamais trocaria minha honra por um emprego na burocracia pública", completou. Entenda o caso Com a determinação da Polícia Federal (PF) desta sexta-feira, 2, para que Eduardo Bolsonaro retome o cargo de escrivão, o ex-deputado volta a ter como lotação a delegacia da corporação em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, conforme publicação no Diário Oficial da União (DOU). O período de afastamento de Eduardo da PF chegou ao fim após a Câmara dos Deputados declarar a perda do mandato dele, em 18 de dezembro, por faltas. Com isso, a licença concedida para o exercício do mandato eletivo perdeu validade.