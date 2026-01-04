Delcy Rodríguez assume presidência interina após queda de Maduro

Supremo venezuelano coloca Delcy Rodríguez na presidência interina / Crédito: LUIS ROBAYO/ AFP

A Câmara Constitucional do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela determinou neste sábado, 3, que a vice-presidente Delcy Rodríguez assuma de forma interina a Presidência da República. A medida foi adotada após a captura do presidente Nicolás Maduro, o que levou à abertura de um vácuo de poder no Executivo venezuelano.

Segundo o Supremo, Delcy Rodríguez passa a exercer temporariamente todas as atribuições do cargo para garantir a continuidade administrativa do Estado, enquanto a situação jurídica de Maduro é analisada pelas autoridades competentes. Leia mais Conselho de segurança da ONU debaterão situação na Venezuela em reunião extraordinária Sobre o assunto Conselho de segurança da ONU debaterão situação na Venezuela em reunião extraordinária O Tribunal informou que Nicolás Maduro ainda não foi declarado formalmente ausente de maneira permanente, condição que, pela Constituição, levaria à convocação de novas eleições presidenciais em até 30 dias. Diante do cenário excepcional, os magistrados optaram pela nomeação interina da vice-presidente, enquanto o país enfrenta forte instabilidade política e institucional.

A captura de Maduro agravou a crise venezuelana e provocou reações imediatas da comunidade internacional. Setores da oposição voltaram a defender eleições livres como saída para o impasse, enquanto aliados do chavismo sustentam a legalidade da posse interina de Delcy Rodríguez, amparada por decisão do Supremo. Trump diz que EUA capturaram Maduro em operação relâmpago O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que forças norte-americanas foram responsáveis pela captura de Nicolás Maduro em uma operação militar que teria durado apenas 47 segundos.