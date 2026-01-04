Delcy Rodríguez assume presidência interina após queda de Maduro

Delcy Rodríguez assume presidência interina após queda de MaduroDecisão ocorre após captura e detenção de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, aprofundando crise institucional no país; confira
A Câmara Constitucional do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela determinou neste sábado, 3, que a vice-presidente Delcy Rodríguez assuma de forma interina a Presidência da República.
A medida foi adotada após a captura do presidente Nicolás Maduro, o que levou à abertura de um vácuo de poder no Executivo venezuelano.
Segundo o Supremo, Delcy Rodríguez passa a exercer temporariamente todas as atribuições do cargo para garantir a continuidade administrativa do Estado, enquanto a situação jurídica de Maduro é analisada pelas autoridades competentes.
O Tribunal informou que Nicolás Maduro ainda não foi declarado formalmente ausente de maneira permanente, condição que, pela Constituição, levaria à convocação de novas eleições presidenciais em até 30 dias.
Diante do cenário excepcional, os magistrados optaram pela nomeação interina da vice-presidente, enquanto o país enfrenta forte instabilidade política e institucional.
A captura de Maduro agravou a crise venezuelana e provocou reações imediatas da comunidade internacional.
Setores da oposição voltaram a defender eleições livres como saída para o impasse, enquanto aliados do chavismo sustentam a legalidade da posse interina de Delcy Rodríguez, amparada por decisão do Supremo.
Trump diz que EUA capturaram Maduro em operação relâmpago
O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que forças norte-americanas foram responsáveis pela captura de Nicolás Maduro em uma operação militar que teria durado apenas 47 segundos.
Segundo Trump, soldados dos EUA derrubaram a porta de um bunker onde Maduro estaria escondido e efetuaram a prisão em menos de um minuto.
A declaração foi feita em discurso público e repercutida pela imprensa internacional. Trump afirmou ainda que a operação foi rápida para evitar confronto prolongado e minimizar riscos às tropas envolvidas.
Quem é Delcy Rodríguez
Vice-presidente da Venezuela desde 2018, Delcy Rodríguez é uma das principais figuras do núcleo político do chavismo.
Advogada, já ocupou o cargo de ministra das Relações Exteriores e é considerada uma aliada próxima de Nicolás Maduro.
Com a decisão do Supremo, ela assume o comando do Executivo em um dos momentos mais delicados da história recente do país.
Governo brasileiro reconhece Delcy Rodríguez como presidente interina
O governo brasileiro informou que reconhece Delcy Rodríguez como presidente interina da Venezuela.
A posição foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores após reunião de avaliação convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Segundo o Itamaraty, na ausência do presidente em exercício, cabe à vice-presidente assumir interinamente o comando do Executivo.
O governo brasileiro afirmou ainda que acompanha os desdobramentos da crise com atenção, defendendo a estabilidade regional, o respeito à soberania dos Estados e uma solução política pacífica para a Venezuela.