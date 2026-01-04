Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Delcy Rodríguez assume presidência interina após queda de Maduro

Decisão ocorre após captura e detenção de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, aprofundando crise institucional no país; confira
Autor Luciana Cartaxo
Luciana Cartaxo
Tipo Notícia

A Câmara Constitucional do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela determinou neste sábado, 3, que a vice-presidente Delcy Rodríguez assuma de forma interina a Presidência da República.

A medida foi adotada após a captura do presidente Nicolás Maduro, o que levou à abertura de um vácuo de poder no Executivo venezuelano.

Segundo o Supremo, Delcy Rodríguez passa a exercer temporariamente todas as atribuições do cargo para garantir a continuidade administrativa do Estado, enquanto a situação jurídica de Maduro é analisada pelas autoridades competentes.

 

O Tribunal informou que Nicolás Maduro ainda não foi declarado formalmente ausente de maneira permanente, condição que, pela Constituição, levaria à convocação de novas eleições presidenciais em até 30 dias.

Diante do cenário excepcional, os magistrados optaram pela nomeação interina da vice-presidente, enquanto o país enfrenta forte instabilidade política e institucional.

A captura de Maduro agravou a crise venezuelana e provocou reações imediatas da comunidade internacional.

Setores da oposição voltaram a defender eleições livres como saída para o impasse, enquanto aliados do chavismo sustentam a legalidade da posse interina de Delcy Rodríguez, amparada por decisão do Supremo.

Trump diz que EUA capturaram Maduro em operação relâmpago

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que forças norte-americanas foram responsáveis pela captura de Nicolás Maduro em uma operação militar que teria durado apenas 47 segundos.

Segundo Trump, soldados dos EUA derrubaram a porta de um bunker onde Maduro estaria escondido e efetuaram a prisão em menos de um minuto.

A declaração foi feita em discurso público e repercutida pela imprensa internacional. Trump afirmou ainda que a operação foi rápida para evitar confronto prolongado e minimizar riscos às tropas envolvidas.

Quem é Delcy Rodríguez

Vice-presidente da Venezuela desde 2018, Delcy Rodríguez é uma das principais figuras do núcleo político do chavismo.

Advogada, já ocupou o cargo de ministra das Relações Exteriores e é considerada uma aliada próxima de Nicolás Maduro.

Com a decisão do Supremo, ela assume o comando do Executivo em um dos momentos mais delicados da história recente do país.

Governo brasileiro reconhece Delcy Rodríguez como presidente interina

O governo brasileiro informou que reconhece Delcy Rodríguez como presidente interina da Venezuela.

A posição foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores após reunião de avaliação convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo o Itamaraty, na ausência do presidente em exercício, cabe à vice-presidente assumir interinamente o comando do Executivo.

O governo brasileiro afirmou ainda que acompanha os desdobramentos da crise com atenção, defendendo a estabilidade regional, o respeito à soberania dos Estados e uma solução política pacífica para a Venezuela.

 

