Papa pede garantias à soberania da Venezuela e diz que 'bem-estar' da população deve prevalecer

Papa pede garantias à soberania da Venezuela e diz que 'bem-estar' da população deve prevalecerO pedido do pontífice endossa o coro de diversos líderes mundiais, que condenaram a ação dos EUA
O papa Leão XIV afirmou neste domingo, 4, que "o bem-estar do querido povo venezuelano" deve prevalecer e pediu garantias "à soberania" da Venezuela. Os Estados Unidos atacaram a Venezuela com bombardeios em Caracas e capturaram o ditador Nicolás Maduro e a mulher dele neste sábado, 3. O pedido do pontífice endossa o coro de diversos líderes mundiais, que condenaram a ação dos EUA.
"O bem-estar do querido povo venezuelano deve prevalecer sobre qualquer outra consideração e levar à superação da violência e ao empreendimento de caminhos de justiça e paz, garantindo a soberania do país", afirmou o pontífice americano após sua oração do Ângelus na Praça de São Pedro, no Vaticano.
Em entrevista coletiva após o ataque, o presidente Donald Trump disse que avalia os próximos passos para o país sul-americano. Ele ainda afirmou que os EUA pretendem conduzir o país por meio de um "grupo" que está em formação até uma transição de poder, sem detalhar prazos nem como esse arranjo funcionaria.
A procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, anunciou que Maduro será julgado pela Justiça americana em um tribunal de Nova York.
Em um vídeo divulgado pela Casa Branca, Maduro aparece caminhando na unidade de Nova York da agência antidrogas dos Estados Unidos (DEA, na sigla em inglês). O avião com Maduro e sua esposa, Cilia Flores, pousou na Base Aérea da Guarda Nacional de Stewart, em Nova York. Maduro saiu algemado da aeronave e escoltado por mais de uma dúzia de agentes federais. Ele ficará detido no Centro de Detenção Metropolitano, no Brooklyn.