Evandro espera ajudar Elmano em Fortaleza na eleição

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, falou sobre a expectativa de ajudar o governador Elmano na eleição deste ano / Crédito: AURÉLIO ALVES

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), comentou na terça-feira, 30, sobre a expectativa de ajudar o governador Elmano de Freitas (PT) na eleição deste ano. A fala do prefeito ocorreu em entrevista coletiva no bairro Messejana, um dos polos do Réveillon 2026 na Capital. Questionado sobre o cenário para o ano que vem e se ajudará Elmano durante a disputa, Leitão destacou a importância da avaliação da população sobre o trabalho realizado pelo grupo político de que ambos fazem parte.

Já confirmado como pré-candidato por alguns nomes do grupo governista, como o deputado federal José Guimarães (PT) e o secretário da Casa Civil Chagas Vieira, o governador Elmano vai para o quarto ano de gestão e deverá buscar a reeleição. O nome do ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT), chegou a ser levantado como possível candidato para o cargo. Porém, em dezembro, o ministro reiterou Elmano como cabeça da chapa governista: “Digo com toda a seriedade que o nosso candidato à reeleição se chama Elmano de Freitas”. Outras vagas da chapa seguem em negociação, como a posição de vice, atualmente ocupada por Jade Romero (MDB), e as duas cadeiras no Senado Federal. Para a Câmara Alta, alguns nomes da base são cotados, como os dos deputados federais José Guimarães, Júnior Mano (PSB) e Eunício Oliveira (MDB), além do presidente do Republicanos no Ceará, Chiquinho Feitosa. Entretanto, o grupo não descarta outros nomes, que podem ser divulgados apenas no período eleitoral.