Evandro espera ajudar Elmano em Fortaleza na eleição: "Tudo é consequência das entregas"Prefeito elogiou trabalho realizado no Estado e considerou que o termômetro para a disputa eleitoral é a avaliação da população
O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), comentou na terça-feira, 30, sobre a expectativa de ajudar o governador Elmano de Freitas (PT) na eleição deste ano. A fala do prefeito ocorreu em entrevista coletiva no bairro Messejana, um dos polos do Réveillon 2026 na Capital.
Questionado sobre o cenário para o ano que vem e se ajudará Elmano durante a disputa, Leitão destacou a importância da avaliação da população sobre o trabalho realizado pelo grupo político de que ambos fazem parte.
Leia mais
-
Em mensagem de fim de ano, Elmano faz balanço de educação, saúde e segurança
-
Elmano manda recado para faccionados: "Se enfrentar a polícia, será efetivamente a perda da vida"
-
Evandro reúne secretariado e faz análise do primeiro ano de gestão
-
Atlas: Evandro é 12º em ranking dos prefeitos de capitais e gestão fica em 6º lugar; veja lista
“Tudo é consequência do trabalho. Tudo é consequência das entregas que a gente faz. Eu acho que a melhor maneira que a gente tem de ter esse termômetro é a avaliação nas urnas da população. Eu espero poder ajudar. É isso que eu espero”, disse.
Em seguida, o prefeito, que finalizou o primeiro ano de gestão, avaliou o projeto realizado no Ceará como “exitoso” e compartilhou a expectativa de que os cearenses reconheçam esse trabalho com a reeleição do governador Elmano de Freitas.
“Não existe eleição fácil. Todo pleito eleitoral tem suas nuances, tem suas peculiaridades. Eu só espero que a gente possa contribuir em passar para a população cearense, em especial para a população fortalezense, os avanços que nós estamos tendo ao longo desse primeiro ano e ao longo de 2026, porque é um projeto exitoso que nós estamos em curso no estado do Ceará e eu espero que a população possa fazer esse reconhecimento reconduzindo o governador para mais quatro anos”, finalizou.
Já confirmado como pré-candidato por alguns nomes do grupo governista, como o deputado federal José Guimarães (PT) e o secretário da Casa Civil Chagas Vieira, o governador Elmano vai para o quarto ano de gestão e deverá buscar a reeleição.
O nome do ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT), chegou a ser levantado como possível candidato para o cargo. Porém, em dezembro, o ministro reiterou Elmano como cabeça da chapa governista: “Digo com toda a seriedade que o nosso candidato à reeleição se chama Elmano de Freitas”.
Outras vagas da chapa seguem em negociação, como a posição de vice, atualmente ocupada por Jade Romero (MDB), e as duas cadeiras no Senado Federal. Para a Câmara Alta, alguns nomes da base são cotados, como os dos deputados federais José Guimarães, Júnior Mano (PSB) e Eunício Oliveira (MDB), além do presidente do Republicanos no Ceará, Chiquinho Feitosa. Entretanto, o grupo não descarta outros nomes, que podem ser divulgados apenas no período eleitoral.
O governador Elmano de Freitas também busca o apoio da federação formada pelo União Brasil e Progressistas, com o deputado federal Moses Rodrigues (União) como possível candidato ao Senado pela base nesse cenário. Há ainda a possibilidade de Moses presidir a federação União-PP no Ceará, apesar de ainda não haver confirmação. Capitão Wagner, presidente estadual do União Brasil, porém, já afirmou em diferentes ocasiões que o bloco será oposição no Estado.
Em meio às movimentações dos partidos para as eleições deste ano, o Psol anunciou candidatura própria para o cargo de governador e lançou o professor Jarir Pereira (Psol-CE) como pré-candidato. O movimento repercutiu dentro da sigla, que ocupa cargos nas gestões federal, Estadual (Ceará) e Municipal (Fortaleza) e diverge sobre o apoio à reeleição do governador Elmano.
Pela oposição, o senador Eduardo Girão (Novo) também já teve pré-candidatura confirmada. O evento de lançamento, realizado em novembro, foi marcado pela presença de líderes políticos da direita, como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL); o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); o deputado federal André Fernandes (PL) e outros parlamentares alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
O nome do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) também surge como possibilidade entre a oposição. Conforme publicado pelo colunista Guilherme Gonsalves na última segunda-feira, 29, o tucano comunicou a decisão de disputar a eleição ao deputado federal Danilo Forte (União Brasil) em reunião com o parlamentar.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente