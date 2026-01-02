Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Evandro espera ajudar Elmano em Fortaleza na eleição

Evandro espera ajudar Elmano em Fortaleza na eleição: "Tudo é consequência das entregas"

Prefeito elogiou trabalho realizado no Estado e considerou que o termômetro para a disputa eleitoral é a avaliação da população
Autor Taynara Lima, Ana Rute Ramires
Taynara Lima, Ana Rute Ramires Repórter da editoria de Cidades
O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), comentou na terça-feira, 30, sobre a expectativa de ajudar o governador Elmano de Freitas (PT) na eleição deste ano. A fala do prefeito ocorreu em entrevista coletiva no bairro Messejana, um dos polos do Réveillon 2026 na Capital. 

Questionado sobre o cenário para o ano que vem e se ajudará Elmano durante a disputa, Leitão destacou a importância da avaliação da população sobre o trabalho realizado pelo grupo político de que ambos fazem parte. 

“Tudo é consequência do trabalho. Tudo é consequência das entregas que a gente faz. Eu acho que a melhor maneira que a gente tem de ter esse termômetro é a avaliação nas urnas da população. Eu espero poder ajudar. É isso que eu espero”, disse.

Em seguida, o prefeito, que finalizou o primeiro ano de gestão, avaliou o projeto realizado no Ceará como “exitoso” e compartilhou a expectativa de que os cearenses reconheçam esse trabalho com a reeleição do governador Elmano de Freitas. 

Não existe eleição fácil. Todo pleito eleitoral tem suas nuances, tem suas peculiaridades. Eu só espero que a gente possa contribuir em passar para a população cearense, em especial para a população fortalezense, os avanços que nós estamos tendo ao longo desse primeiro ano e ao longo de 2026, porque é um projeto exitoso que nós estamos em curso no estado do Ceará e eu espero que a população possa fazer esse reconhecimento reconduzindo o governador para mais quatro anos”, finalizou. 

Já confirmado como pré-candidato por alguns nomes do grupo governista, como o deputado federal José Guimarães (PT) e o secretário da Casa Civil Chagas Vieira, o governador Elmano vai para o quarto ano de gestão e deverá buscar a reeleição.

O nome do ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT), chegou a ser levantado como possível candidato para o cargo. Porém, em dezembro, o ministro reiterou Elmano como cabeça da chapa governista: “Digo com toda a seriedade que o nosso candidato à reeleição se chama Elmano de Freitas”.

Outras vagas da chapa seguem em negociação, como a posição de vice, atualmente ocupada por Jade Romero (MDB), e as duas cadeiras no Senado Federal. Para a Câmara Alta, alguns nomes da base são cotados, como os dos deputados federais José Guimarães, Júnior Mano (PSB) e Eunício Oliveira (MDB), além do presidente do Republicanos no Ceará, Chiquinho Feitosa. Entretanto, o grupo não descarta outros nomes, que podem ser divulgados apenas no período eleitoral.

O governador Elmano de Freitas também busca o apoio da federação formada pelo União Brasil e Progressistas, com o deputado federal Moses Rodrigues (União) como possível candidato ao Senado pela base nesse cenário. Há ainda a possibilidade de Moses presidir a federação União-PP no Ceará, apesar de ainda não haver confirmação. Capitão Wagner, presidente estadual do União Brasil, porém, já afirmou em diferentes ocasiões que o bloco será oposição no Estado.

Em meio às movimentações dos partidos para as eleições deste ano, o Psol anunciou candidatura própria para o cargo de governador e lançou o professor Jarir Pereira (Psol-CE) como pré-candidato. O movimento repercutiu dentro da sigla, que ocupa cargos nas gestões federal, Estadual (Ceará) e Municipal (Fortaleza) e diverge sobre o apoio à reeleição do governador Elmano. 

Pela oposição, o senador Eduardo Girão (Novo) também já teve pré-candidatura confirmada. O evento de lançamento, realizado em novembro, foi marcado pela presença de líderes políticos da direita, como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL); o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); o deputado federal André Fernandes (PL) e outros parlamentares alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O nome do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) também surge como possibilidade entre a oposição. Conforme publicado pelo colunista Guilherme Gonsalves na última segunda-feira, 29, o tucano comunicou a decisão de disputar a eleição ao deputado federal Danilo Forte (União Brasil) em reunião com o parlamentar.

