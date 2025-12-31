Em mensagem de fim de ano, Elmano faz balanço da gestão

￼O GOVERNADOR do Ceará, Elmano de Freitas (PT), se reuniu com o secretariado no Palácio da Abolição / Crédito: FERNANDA BARROS

O governador Elmano de Freitas (PT) divulgou nesta quarta-feira, 31, uma mensagem de fim de ano em suas redes sociais. Ele, que entrará em 2026 no seu último ano de mandato, mas que deve tentar a reeleição, afirma ser um momento de celebrar as conquistas e renovar a energia para continuar trabalhando para a população.