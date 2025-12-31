Em mensagem de fim de ano, Elmano faz balanço da gestão

Em mensagem de fim de ano, Elmano faz balanço de educação, saúde e segurançaO governador do Ceará destacou avanços em outras áreas como geração de emprego e entrega de refeições diárias
O governador Elmano de Freitas (PT) divulgou nesta quarta-feira, 31, uma mensagem de fim de ano em suas redes sociais.
Ele, que entrará em 2026 no seu último ano de mandato, mas que deve tentar a reeleição, afirma ser um momento de celebrar as conquistas e renovar a energia para continuar trabalhando para a população.
"Demos passos importantes, mas ainda há muitos desafios a superar e vamos fazer isso juntos", declarou o governador em vídeo publicado em suas redes sociais.
Confira a mensagem de fim de ano de Elmano:
Entre os destaques pontuados por Elmano, ele cita o tratamento oncológico levado para o interior do Ceará, garantindo chance de pessoas com câncer terem acesso maior a procedimentos e também o programa Ceará Sem Fome, que entregou mais de 130 mil refeições por dia, além de geração de emprego.
"E qualificando mais de 26 mil beneficiários, que pela primeira vez na história do Ceará, o número de pessoas com carteira assinada superou o de beneficiários do Bolsa Família. Avançamos na geração de emprego, educação de tempo integral", declarou.
Sobre segurança pública, uma das principais temáticas do ano de 2026, e que promete ser protagonista do debate eleitoral de 2026, no qual Elmano deverá tentar a reeleição para mais quatro anos de mandato, o petista afirmou que os investimentos serão "cada vez maiores".
"Agradeço a cada um que colaborou para essas realizações, a cada gesto de carinho e a cada abraço. Reafirmo o meu compromisso de continuar trabalhando para que possamos sentir ainda mais orgulho do nosso Ceará. Que em 2026 sigamos em frente com determinação, fé e coragem que marcam o nosso povo, promovendo mudanças reais na vida da nossa gente. O trabalho não para e um Feliz Ano Novo a todos e todas os cearenses", finalizou a mensagem.
