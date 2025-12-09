Matos critica mudança no Fecop e "falta de coragem" de Elmano

Café da oposição recebeu o ex-deputado federal Raimundo Gomes de Matos / Crédito: Cailana Fernandes/Especial para O POVO

O café da oposição, reunião semanal de deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), recebeu nesta terça-feira, 9, o ex-deputado federal Raimundo Gomes de Matos para tratar da "desvirtualização" do Fundo de Combate à Pobreza (Fecop). O encontro foi no gabinete de Pedro Matos (Avante), filho do ex-parlamentar. Raimundo foi secretário da Ação Social do governador Lúcio Alcântara quando o fundo foi criado com o foco em enviar recursos nos 20 municípios cearenses com o menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

"Todo o recurso era aplicado para aquela região. A Fecop tinha um prazo até 2010, mas o governo revitalizou o Fecop, mas não focou em regiões, ficou aberto para ser utilizado nos 184 municípios contra a extrema pobreza. Era um contingente muito grande de famílias e a fonte do recurso era o suficiente para se fazer o diferencial", afirmou o ex-secretário ao O POVO.

Hoje, o Fecop integra a Secretaria de Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag) e, de acordo com Matos, os valores não são repassados com focos objetivos e tendo destinação a áreas como assistência penitenciária e construção de escolas. "O fato é que, pelos relatórios apresentados agora em 2025 pela Universidade Federal do Ceará (UFC), demonstra que não existe um foco em específico e não há um critério, uma metodologia de acompanhamento e avaliação efetivamente do recurso que tá sendo aplicado (...) Você pegar recurso da Fecop para gestão de penintenciária? É um absurdo. Eu considero uma irresponsabilidade, uma falta de senso que você precisa tirar cerca de 10% da população do Ceará que está sobrevivendo só de transferência de renda", declarou.

Futuro partidário Questionado sobre pretensões políticas e diálogo com outros partidos de olho nas eleições de 2026, Raimundo afirmou que aguardará fevereiro e março para avaliar a possibilidade, mas que tem a preferência por apoiar o filho Pedro Matos. "No momento, eu estou desfiliado. Quando chegar fevereiro ou março vou abrir um cenário de diálogo e composição para possível candidatura. A princípio eu acho que a gente precisa dar um apoio, renovar, surgindo a oportunidade de candidatura que o Pedro tenha a preferência. Já tive seis mandatos como deputado federal, já dei muito a minha contribuição", disse. O ex-deputado federal foi candidato a vice-governador pelo PL em 2022 na chapa com Capitão Wagner (União Brasil) e em 2024 saiu do partido por apoiar o então prefeito José Sarto (PSDB), do qual era secretário, e não André Fernandes (PL) no primeiro turno em Fortaleza.