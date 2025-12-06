Elmano se desculpa por discussão com ativista na COP 30

Em entrevista ao O POVO News, governador Elmano de Freitas se desculpou por discussão com ativista registrada na COP 30, em Belém / Crédito: Daniel/Especial para O Povo

O governador Elmano de Freitas (PT) comentou sobre a discussão com uma ativista ambiental registrada durante a sua participação na COP 30, em Belém, no último mês. Em entrevista exclusiva ao O POVO News na manhã desta sexta-feira, 5, o governador se desculpou pela fala e avaliou o próprio comentário como “descabido”. Assista ao pedido de desculpas do governador:

Assista àdoscissão: Em entrevista ao O POVO News nesta sexta, Elmano se desculpou pelo momento capturado e contextualizou a situação, afirmando que, antes da discussão, estava conversando com uma marisqueira presente no local. “Para esclarecer para quem acompanhou, certamente viu o vídeo, eu até peço desculpa pelo comentário que fiz, mas é porque eu não estava falando com aquela moça, eu estava falando com a marisqueira, que veio me pedir para ter muita atenção com a energia eólica no mar e eu, com muito cuidado e muita atenção verdadeira, estava explicando àquela senhora marisqueira que a energia eólica que vai ser produzida dentro do mar ainda vai ter uma lei, uma regulamentação e que a gente tivesse uma atenção juntos para conciliar a produção de energia com a pesca artesanal, com as marisqueiras e com o turismo. E a moça estava a todo tempo me provocar e aí, de fato, eu perdi”, relatou.

Apesar disso, o governador reconheceu que o comentário foi “descabido”: “O meu dever é ser sempre muito educado, então o comentário que fiz é descabido, mas, só para as pessoas entenderem que às vezes você também acaba ficando intranquilo”, finalizou. A discussão entre o governador e a ativista está relacionada à aprovação e ao apoio do petista ao projeto que permite a pulverização de agrotóxicos por drones no Ceará. Em entrevista ao O POVO em dezembro de 2024, após o projeto tramitar em urgência na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e ser aprovado, Elmano justificou a posição devido a sua trajetória ligada a trabalhadores rurais, se disse contra os agrotóxicos e argumentou que é preferível que uma máquina faça a função do que um cidadão.

“Minha posição pessoal de apoio ao projeto é pela minha vida de advocacia aos trabalhadores rurais. O Estado do Ceará aprovou uma lei de proibição de pulverização por avião, que continua proibida. Em 2018, o Estado comprava de agrotóxico, algo em torno de R$ 600 milhões; Em 2022, o Estado comprou algo em torno de R$ 1 bilhão. Mesmo com a lei proibindo, aumentou o consumo”, explicou na época. “A questão que fica é, quem é que está aplicando esse produto nas plantas? Um trabalhador, um cidadão, com uma família, e que está com um costal pulverizando, inalando o agrotóxico e às vezes com o agrotóxico caindo na sua pele. Eu fui advogado desse povo. Eu sou da opinião que se é de um trabalhador estar inalando, nessas condições, prefiro que seja feito por um drone”. Críticas ao projeto A medida gerou críticas de ambientalistas, pesquisadores da saúde pública e movimentos sociais, que alertam para os riscos da tecnologia. Conforme publicado pelo O POVO ainda dezembro de 2024, durante a votação do projeto na Alece, alguns deputados estaduais da base governista se mostraram contrários à tecnologia.