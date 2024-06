Raimundo Gomes de Matos deixa o PL após declarar apoio à reeleição de Sarto

Ele havia dito ao O POVO que apoiará o atual prefeito de Fortaleza nas eleições municipais. André Fernandes, pré-candidato do PL, disse que tal postura é incompatível com o partido

Raimundo Gomes de Matos, presidente da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci), se desfiliou do PL após ter declarado em entrevista ao O POVO apoio à reeleição do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). A informação foi confirmada pelo pré-candidato do PL ao Paço Municipal, o deputado federal André Fernandes.

"Informo que o sr. Raimundo Gomes de Matos, atual secretário da Funci de Fortaleza, não se encontra mais nos quadros do Partido Liberal. O PL é oposição ao prefeito de Fortaleza e seu modelo de gestão", afirmou André ao O POVO nesta quarta-feira, 19.

"O Partido Liberal é oposição ao prefeito de Fortaleza e seu modelo de gestão. O PL também é oposição aos governos estadual e federal do PT. O Partido Liberal mantém a coerência em não ter nenhum ministério em Brasília e nenhuma secretaria no Governo do Ceará nem na Prefeitura de Fortaleza", completou.