Juazeiro: Glêdson rebate Elmano após críticas sobre a gestão

Elmano de Freitas, governador e Gledson Bezerra, prefeito de Juazeiro / Crédito: FÁBIO LIMA

O clima político entre o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), voltou a esquentar após declarações do chefe do Executivo estadual durante entrevista às rádios O POVO CBN e O POVO CBN Cariri na última sexta-feira, 5. Elmano criticou decisões da Prefeitura relacionadas à saúde pública, especialmente o fechamento de um hospital, que classificou como “um caso único no Ceará”.

Durante a entrevista, Elmano também afirmou que a gestão municipal costuma omitir o papel do Estado na assistência à população de Juazeiro do Norte, destacando que 73% dos moradores dependem do Hospital Regional do Cariri, equipamento mantido pelo governo estadual. Para ele, as divergências fazem parte do ambiente democrático. Reação em rede social

No início da tarde desta segunda-feira, 8, Glêdson publicou um vídeo rebatendo Elmano. O prefeito nega veementemente a acusação de fechamento, afirmando que a administração local é, na verdade, a que mais inaugurou e reorganizou equipamentos de saúde nos últimos vinte anos, recuperando prédios que estavam abandonados. Segundo ele, ou o governador está muito mal informado, ou está mentindo.

"Em Juazeiro do Norte, nenhum hospital foi fechado (...) Nós tiramos o atendimento infantil que funcionava de forma precária no prédio do (hospital infantil) Estephânia e colocamos no Hospital Maria Amélia. Aquele mesmo hospital Maria Amélia, abandonado pela turma do governador, que ficou com obras paralisadas por quase seis anos", afirmou. Segundo o prefeito, a gestão "lutou muito" para conseguir que o hospital fosse entregue. "O governador do Estado prometeu repassar um recurso e não cumpriu. Quem não lembra que eu tive que denunciar no Ministério Público e, só depois da intervenção do MP, o dinheiro foi liberado? Para a obra ser concluída, quem nos socorreu e enviou o recurso foi o deputado federal André Figueiredo (PDT)", disparou.