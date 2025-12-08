Juazeiro: Glêdson rebate Elmano após críticas sobre a gestão

Glêdson rebate Elmano após críticas sobre gestão da Saúde em Juazeiro do NorteGovernador afirmou que Prefeitura fechou hospital, mas prefeito nega e rebate acusações; ocorrido marca mais um entrevero entre os dois
O clima político entre o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), voltou a esquentar após declarações do chefe do Executivo estadual durante entrevista às rádios O POVO CBN e O POVO CBN Cariri na última sexta-feira, 5.
Elmano criticou decisões da Prefeitura relacionadas à saúde pública, especialmente o fechamento de um hospital, que classificou como “um caso único no Ceará”.
Poucas horas depois da entrevista, Glêdson rebateu Elmano em um comentário em publicação da Rádio O POVO CBN Cariri no Instagram, acusando o governador de faltar com a verdade e desafiando-o a apresentar provas de que a Prefeitura teria fechado hospital. Na sequência, publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que ou Elmano está desinformado, ou está mentindo.
O prefeito afirmou que, ao contrário do que foi dito, a gestão dele teria reaberto e entregado unidades de saúde que estariam paralisadas ou desativadas.
“O governador Elmano faltou com a verdade! Eu o desafio apresentar qual foi o hospital que eu fechei. Pelo contrário, eu abri as unidades de saúde que os aliados dele fecharam. Abri o Hospital Infantil Maria Amélia, abri o Sandú, concluí as obras de seis PSF’s, do Centro de Reabilitação e da Oficina Ortopédica que estavam com obras abandonadas há mais de uma década. Lamentável ver um Governo do Estado fazer uma afirmação mentirosa dessas!”, completou.
Durante a entrevista, Elmano também afirmou que a gestão municipal costuma omitir o papel do Estado na assistência à população de Juazeiro do Norte, destacando que 73% dos moradores dependem do Hospital Regional do Cariri, equipamento mantido pelo governo estadual. Para ele, as divergências fazem parte do ambiente democrático.
Reação em rede social
No início da tarde desta segunda-feira, 8, Glêdson publicou um vídeo rebatendo Elmano. O prefeito nega veementemente a acusação de fechamento, afirmando que a administração local é, na verdade, a que mais inaugurou e reorganizou equipamentos de saúde nos últimos vinte anos, recuperando prédios que estavam abandonados.
Segundo ele, ou o governador está muito mal informado, ou está mentindo.
"Em Juazeiro do Norte, nenhum hospital foi fechado (...) Nós tiramos o atendimento infantil que funcionava de forma precária no prédio do (hospital infantil) Estephânia e colocamos no Hospital Maria Amélia. Aquele mesmo hospital Maria Amélia, abandonado pela turma do governador, que ficou com obras paralisadas por quase seis anos", afirmou.
Segundo o prefeito, a gestão "lutou muito" para conseguir que o hospital fosse entregue.
"O governador do Estado prometeu repassar um recurso e não cumpriu. Quem não lembra que eu tive que denunciar no Ministério Público e, só depois da intervenção do MP, o dinheiro foi liberado? Para a obra ser concluída, quem nos socorreu e enviou o recurso foi o deputado federal André Figueiredo (PDT)", disparou.
Repasses
Bezerra afirma aguardar um repasse do Governo do Estado no valor de R$ 14,9 milhões, que teria sido prometido em 2022. "E não adianta mais vir com aquela conversa fiada de que Juazeiro do Norte não tinha documentação necessária, porque o próprio Ministério Público moveu uma ação civil tentando obrigar esse pessoal a pagar o que nos deve", afirmou.
Por fim, o prefeito lançou um desafio ao governador, de mostrar que o Governo não deve os R$ 14 milhões. Prometeu, ainda, que se o valor for repassado, reabrirá as portas do Hospital Estephânia Rocha Lima, na cidade.
"Governador, agora eu lanço um desafio. O Governo do Estado deve ou não repasses a Juazeiro do Norte, superiores a R$ 14 milhões? Eu aposto o meu mandato contra o seu, se eu estiver mentindo. Pague o que deve à população de Juazeiro do Norte, que eu lhe garanto que o Hospital Estephânia será entregue", concluiu.
Nos últimos anos, a relação entre Elmano e Glêdson foi marcada por embates discursivos, cobranças e críticas envolvendo repasses de verbas para a conclusão de obras e sobre o relacionamento institucional. O atrito reforça a escalada de tensões entre o governo estadual e a Prefeitura de Juazeiro do Norte.
Colaborou Marcelo Bloc