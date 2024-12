Assembleia aprova projeto que permite pulverização de agrotóxicos por drones no Ceará

Assembleia Legislativa do Ceará / Crédito: FÁBIO LIMA

A Assembleia Legislativa (Alece) aprovou, em sessão nesta quinta-feira, 19, projeto que permite que drones realizem a pulverização de agrotóxicos no Ceará. Foram 22 votos a favor e nove votos contrários ao texto, que libera a pulverização realizada por meio de "Aeronaves Remotamente Pilotadas - ARPs, Veículo Aéreo Não Tripulado - Vant ou Drones". O projeto é apoiado pelo governador Elmano de Freitas (PT). A pulverização aérea de agrotóxicos é vetada no Ceará desde 2019, em decorrência da Lei Estadual Nº 16.820/19, conhecida como Lei Zé Maria do Tomé, da qual Elmano foi coautor como deputado estadual.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A lei foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que reconheceu a sua constitucionalidade em 2023, e conta com o apoio dos setores ambientalista, acadêmico e de movimentos sociais.

Entre os que votaram contra estão membros de partidos da base do governo. Os deputados que votaram contra foram: Apollo Vicz (PSD), Emília Pessoa (PSDB), Guilherme Sampaio (PT), Jô Farias (PT), Lia Gomes (PDT), Lucinildo Frota (PDT), Martinha Brandão (Cidadania), Missias do MST (PT) e Renato Roseno (Psol), este último autor da lei que vetou a pulverização aérea desse material. O deputado De Assis Diniz (PT) se absteve. Já nomes da oposição ao governo, como Carmelo Neto (PL) e pastor Alcides Fernandes (PL) votaram a favor. Entenda Um projeto que permite que drones realizem a pulverização de agrotóxicos no Ceará tem gerado debates — e embates —, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), inclusive dentro da base do governador Elmano de Freitas (PT). Proposições sobre o tema foram apensadas e tramitam nas comissões do Legislativo. A matéria têm gerado divergências dentro e fora do Parlamento, com entidades e parlamentares criticando o texto e o ritmo em que o trâmite ocorre.

Nesta terça-feira, 17, a proposta passou a tramitar em regime de urgência. Quando faltam dez dias para o fim do período legislativo, o trâmite em urgência não depende de votação — basta a solicitação de três deputados estaduais. A votação na Comissão de Meio Ambiente foi adiada por pedido de vistas (mais tempo para análise) do deputado estadual Renato Roseno (Psol), autor da lei em vigor que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos no Ceará. No início deste mês, Elmano disse a representantes do setor agropecuário que a Assembleia articula para aprovar a liberação do uso de drones, com essa finalidade, ainda neste ano. O projeto já foi aprovado em discussão na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e tramita em outros colegiados temáticos antes de ser encaminhado ao Plenário.

"Isso não existia à época. O que existia era a pulverização aérea por avião. O que a Assembleia está discutindo é que você possa ter uma flexibilização ao longo de uma nova tecnologia", argumentou o petista, acrescentando que a discussão atualmente gira em torno de "substituir um homem que aplica veneno para uma máquina aplicar veneno". Divergências O deputado estadual Renato Roseno (Psol), autor da lei que veda a pulverização aérea de agrotóxicos em território cearense, tem cobrado o governador publicamente sobre a mudança de posição. Roseno trata a liberação como “inadmissível” e tem afirmado que Elmano “cedeu à pressão do agronegócio”. Nesta terça-feira, 17, o deputado informou que os projetos que liberam os drones passaram a tramitar em regime de urgência na Casa e disse ter pedido vistas na Comissão de Meio Ambiente. "Como estão em regime de urgência, amanhã eles vem para Plenário", informou ao O POVO.