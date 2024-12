Elmano sobre pulverização de agrotóxicos: prefiro que seja feita por um drone, não por uma pessoa

“Minha posição pessoal de apoio ao projeto é pela minha vida de advocacia aos trabalhadores rurais. O Estado do Ceará aprovou uma lei de proibição de pulverização por avião, que continua proibida. Em 2018, o Estado comprava de agrotóxico, algo em torno de R$ 600 milhões; Em 2022, o Estado comprou algo em torno de R$ 1 bilhão. Mesmo com a lei proibindo, aumentou o consumo”.

O governador Elmano de Freitas (PT) comentou a aprovação - e o apoio que deu - ao projeto que permite a pulverização de agrotóxicos por drones no Ceará. O gestor justificou a posição devido a sua trajetória ligada a trabalhadores rurais, se disse contra os agrotóxicos e argumentou que é preferível que uma máquina faça a função do que um cidadão. As declarações foram dadas em entrevista à Rádio O POVO CBN , na última quinta-feira, 26.

Elmano citou as condições em que ocorre a pulverização como argumento para a mudança. “A questão que fica é, quem é que está aplicando esse produto nas plantas? Um trabalhador, um cidadão, com uma família, e que está com um costal pulverizando, inalando o agrotóxico e às vezes com o agrotóxico caindo na sua pele. Eu fui advogado desse povo. Eu sou da opinião que se é de um trabalhador estar inalando, nessas condições, prefiro que seja feito por um drone”.