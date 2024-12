Pulverização de agrotóxicos por drone tramita em urgência no Ceará; pedido de vista adia votação

Projeto que prevê autorização para pulverização com uso de drones tem gerado críticas no Ceará / Crédito: Reprodução / Designed by Freepik

Um projeto que permite que drones realizem a pulverização de agrotóxicos no Ceará tem gerado debates — e embates —, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), inclusive dentro da base do governador Elmano de Freitas (PT). Proposições sobre o tema foram apensadas e tramitam nas comissões do Legislativo. A matéria têm gerado divergências dentro e fora do Parlamento, com entidades e parlamentares criticando o texto e o ritmo em que o trâmite ocorre. Nesta terça-feira, 17, a proposta passou a tramitar em regime de urgência. Quando faltam dez dias para o fim do período legislativo, o trâmite em urgência não depende de votação — basta a solicitação de três deputados estaduais.

A votação na Comissão de Meio Ambiente foi adiada por pedido de vistas (mais tempo para análise) do deputado estadual Renato Roseno (Psol), autor da lei em vigor que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos no Ceará.

Durante eventos neste mês, Elmano tem defendido o apoio à pulverização aérea de agrotóxicos via drones. De acordo com o chefe do Executivo “o que nós proibimos e continuará proibida é a pulverização aérea por avião”. Durante uma agenda de gestão, o agora governador disse ao O POVO que, na época da votação da lei, não existia a tecnologia de utilização de drone. "Isso não existia à época. O que existia era a pulverização aérea por avião. O que a Assembleia está discutindo é que você possa ter uma flexibilização ao longo de uma nova tecnologia", argumentou o petista, acrescentando que a discussão atualmente gira em torno de "substituir um homem que aplica veneno para uma máquina aplicar veneno". Divergências O deputado estadual Renato Roseno (Psol), autor da lei que veda a pulverização aérea de agrotóxicos em território cearense, tem cobrado o governador publicamente sobre a mudança de posição. Roseno trata a liberação como “inadmissível” e tem afirmado que Elmano “cedeu à pressão do agronegócio”.

Nesta terça-feira, 17, o deputado informou que os projetos que liberam os drones passaram a tramitar em regime de urgência na Casa e disse ter pedido vistas na Comissão de Meio Ambiente. "Como estão em regime de urgência, amanhã eles vem para Plenário", informou ao O POVO. "O apoio do governo ao infame projeto que autoriza o uso de drones na pulverização aérea de agrotóxicos no Ceará revela uma inflexão política em que o governador Elmano resolve abraçar os interesses do agronegócio e dar as costas aos movimentos sociais, à ciência e ao ambientalismo. É um retrocesso absurdo sob todos os pontos de vista", disparou. Em discurso recente na tribuna, Roseno lembrou que os drones agrícolas não são pequenas peças, como os comumente vistos e utilizados para registros fotográficos.