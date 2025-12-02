Bolsonaro procurou Ciro em maio, mas contato não ocorreu; entenda

O PL registra um racha após Michelle Bolsonaro criticar aliança entre André Fernandes e Ciro Gomes no Ceará; filhos do ex-presidente Bolsonaro defenderam o deputado cearense

André rebateu a esposa de Bolsonaro, dizendo que quando o ex-presidente esteve em Fortaleza, no fim de maio, pediu que líderes locais do PL ligassem diretamente para Ciro e que discussões internas, com o aval de Jair Bolsonaro, acertaram o apoio ao tucano para governador do Ceará em 2026.

“O próprio (ex-)presidente Bolsonaro, no dia 29 de maio, pediu para a gente ligar para Ciro Gomes no viva-voz. Ficou acertado que nós apoiaríamos Ciro Gomes", disse. O encontro citado foi uma reunião entre Bolsonaro e políticos do PL Ceará que ocorreu no Hotel Gran Marquise. Na época, O POVO noticiou o teor da reunião.

Bolsonaro procurou Ciro, mas não houve conversa

À época da reunião do PL, André Fernandes puxou coro para que os presentes demonstrassem as preferências para candidato a governador contra o PT em 2026. Foram citados os nomes do senador Eduardo Girão (Novo), que não recebeu apoio, e do ex-governador Ciro Gomes, que foi apoiado pela maioria dos presentes.