Bolsonaro procurou Ciro em maio, mas contato não ocorreu; entenda

O PL está em rota de colisão após a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) criticar André Fernandes por se aliar com Ciro Gomes (PSDB) no Ceará. Os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro saíram em defesa do deputado federal cearense.
A declaração que puxou a defesa de André partiu do senador Flávio Bolsonaro e ocorreu em entrevista dada em primeira mão ao colunista do O POVO, João Paulo Biage.
André rebateu a esposa de Bolsonaro, dizendo que quando o ex-presidente esteve em Fortaleza, no fim de maio, pediu que líderes locais do PL ligassem diretamente para Ciro e que discussões internas, com o aval de Jair Bolsonaro, acertaram o apoio ao tucano para governador do Ceará em 2026.
“O próprio (ex-)presidente Bolsonaro, no dia 29 de maio, pediu para a gente ligar para Ciro Gomes no viva-voz. Ficou acertado que nós apoiaríamos Ciro Gomes", disse. O encontro citado foi uma reunião entre Bolsonaro e políticos do PL Ceará que ocorreu no Hotel Gran Marquise. Na época, O POVO noticiou o teor da reunião.
Bolsonaro procurou Ciro, mas não houve conversa
À época da reunião do PL, André Fernandes puxou coro para que os presentes demonstrassem as preferências para candidato a governador contra o PT em 2026. Foram citados os nomes do senador Eduardo Girão (Novo), que não recebeu apoio, e do ex-governador Ciro Gomes, que foi apoiado pela maioria dos presentes.
Com a indicação, Bolsonaro afirmou que gostaria de conversar com o ex-governador. Porém, foi informado de que ele não estava em Fortaleza.
Bolsonaro pediu que ligassem para Ciro, mas ele não chegou a atender e os presentes tiveram a informação, por meio de notícias, de que o ex-presidenciável não teria desejo de se candidatar. Após a reunião, Bolsonaro se encontrou com Roberto Cláudio (União), ex-prefeito de Fortaleza, e um dos principais aliados de Ciro no Estado.
Quando questionado sobre possibilidade de apoio ao Ciro, o ex-presidente afirmou na época que as articulações estavam a cargo da direção do PL Ceará, hoje presidida por André Fernandes.
Ciro confirmou a João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília, que não falou com o ex-presidente pelo telefone. O mesmo foi dito pela esposa dele, Giselle Bezerra.
O POVO apurou que embora os dois não tivessem se falado em maio, um encontro entre ambos estava sendo articulado. A iniciativa partia tanto de interlocutores de Ciro, como de pessoas próximas a Bolsonaro e havia previsão de que o momento ocorresse em agosto. Entretanto, Bolsonaro teve prisão domiciliar decretada no dia 4 de agosto.