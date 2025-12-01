Carlos e Eduardo Bolsonaro se unem a Flávio e criticam Michelle por 'bronca' em André FernandesNo último domingo, 30, Michelle criticou André por aproximação do PL Ceará com Ciro Gomes (PSDB), alegando que movimento teria sido precipitado
Após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) rebater as críticas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro (PL) à aliança do deputado federal André Fernandes (PL) com Ciro Gomes (PSDB), outros dois filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Carlos Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), fizeram postagens em uma rede social endossando a fala do irmão, que declarou que Michelle “atropelou” uma decisão do ex-presidente.
“Meu irmão, Flávio Bolsonaro, está certo e temos que estar unidos e respeitando a liderança do meu pai, sem deixar nos levar por outras forças!” escreveu Carlos.
Seguindo a mesma linha, Eduardo também se pronunciou sobre o ocorrido: “Meu irmão Flávio Bolsonaro está correto. Foi injusto e desrespeitoso com o André Fernandes o que foi feito no evento. Não vou entrar no mérito de ser um bom ou mal acordo, foi uma posição definida pelo meu pai”, disse.
Meu irmão @FlavioBolsonaro está correto. Foi injusto e desrespeitoso com o @andrefernm o que foi feito no evento. Não vou entrar no mérito de ser um bom ou mal acordo, foi uma posição definida pelo meu pai.— Eduardo Bolsonaro(@BolsonaroSP) December 1, 2025
André não poderia ser criticado por obedecer o líder. https://t.co/9e8am5fcpo
Flávio defende André
No último domingo, 30, Michelle disse que foi “precipitado” o movimento de André em apoio a Ciro Gomes, que segundo ela seria contra o “maior líder da direita” (Bolsonaro) no País. Ao colunista João Paulo Biage, do O POVO, Flávio disse que a ex-primeira-dama agiu de forma "autoritária e constrangedora".
"A Michelle atropelou o próprio presidente Bolsonaro, que havia autorizado o movimento do deputado André Fernandes no Ceará. E a forma com que ela se dirigiu a ele, que talvez seja nossa maior liderança local, foi autoritária e constrangedora", disse o senador.
Desentendimento público
O lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão a governador do Ceará em foi marcado por uma divergência política envolvendo o núcleo duro do bolsonarismo: a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o deputado federal e presidente do PL Ceará, André Fernandes. Michelle deu um 'puxão de orelha' no líder do PL Ceará por se aliar a Ciro Gomes.
A ex-primeira-dama fez fala pública, no palco do evento de Girão, afirmando que o senador é quem representa os ideais da direita no Ceará. Em determinado momento, Michelle pediu que o cerimonialista anunciasse o título de uma manchete em que Ciro falou sobre Bolsonaro. Após a leitura, ela disse: “É sobre isso, é sobre essa aliança que vocês se precipitaram em fazer”.
A cobrança pública deixou Fernandes, que também estava no palco, visivelmente incomodado. O deputado chegou a convocar entrevista coletiva após o evento e se manifestou sobre o ocorrido.
No palco, Michelle argumentou contra Ciro: "(...) Adoro o André, o Nikolas, o Carmelo, a esposa dele, tenho orgulho de vocês. Mas fazer aliança com um homem que é contra o maior líder da direita? Isso não dá”, declarou. Ela lembrou das críticas de Ciro a Bolsonaro e disse que o ex-ministro tem “essência de esquerda” na política.
“A gente quer pacificar, criar unidade e a pessoa não levanta a bandeira branca. Diz que a família é de bandidos, compara Bolsonaro a ladrão de galinhas, quando fala (do caso) das joias. Não tem como. Não existe mais essa”, reforçou, defendendo a candidatura de Girão.
Reação
Após o evento, André rebateu as falas de Michelle. Ele ressaltou que a aliança foi construída desde o segundo turno das eleições de 2024, quando disputou a Prefeitura de Fortaleza e recebeu apoio direto e indireto de nomes da oposição ao PT. “Desde que a gente levou essa ideia de aliança ao (ex-)presidente Bolsonaro, dia 29 de maio, quando me reuni e levei todos os parlamentares do Ceará para conversar sobre essa aliança. Tenho orgulho de dizer que estou construindo lá de trás, desde o final do 2° turno, porque eu entendo o momento aqui no Ceará".
O parlamentar continuou a falar sobre o assunto, evidenciando a rota de colisão com a ex-primeira-dama. Fernandes afirmou que havia um combinado com Bolsonaro que reuniões internas de estratégia não seriam comentadas publicamente, mas abriu o jogo, motivado pela atitude de Michelle.
“O próprio (ex-)presidente Bolsonaro, no dia 29 de maio, pediu para a gente ligar para Ciro Gomes no viva-voz. Ficou acertado que nós apoiaríamos Ciro Gomes. Logo em seguida o presidente Valdemar também. Só que o acordo era ‘é muito ruim Jair Bolsonaro se aproximar de Ciro Gomes, coloca o André que qualquer pancada o André aguenta”, mencionou. Na mesma conversa, segundo o deputado, Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, teria expressado que a união era “importante”.
André prosseguiu: “Eu não viria a expor, mas já que a esposa do ex-presidente Bolsonaro diz publicamente que a gente fez um passe errado, que foi precipitada essa aliança. Bom, então é uma aliança precipitada do próprio marido dela”, ironizou.