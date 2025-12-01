Carlos e Eduardo Bolsonaro se unem a Flávio e criticam Michelle

Ex-presidente Bolsonaro e os filhos. Da esquerda para a direita: Flávio, Carlos, Eduardo e Jair Renan / Crédito: Reprodução/ Instagram

Após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) rebater as críticas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro (PL) à aliança do deputado federal André Fernandes (PL) com Ciro Gomes (PSDB), outros dois filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Carlos Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), fizeram postagens em uma rede social endossando a fala do irmão, que declarou que Michelle “atropelou” uma decisão do ex-presidente. “Meu irmão, Flávio Bolsonaro, está certo e temos que estar unidos e respeitando a liderança do meu pai, sem deixar nos levar por outras forças!” escreveu Carlos.

Seguindo a mesma linha, Eduardo também se pronunciou sobre o ocorrido: “Meu irmão Flávio Bolsonaro está correto. Foi injusto e desrespeitoso com o André Fernandes o que foi feito no evento. Não vou entrar no mérito de ser um bom ou mal acordo, foi uma posição definida pelo meu pai”, disse. Meu irmão @FlavioBolsonaro está correto. Foi injusto e desrespeitoso com o @andrefernm o que foi feito no evento. Não vou entrar no mérito de ser um bom ou mal acordo, foi uma posição definida pelo meu pai.



André não poderia ser criticado por obedecer o líder. https://t.co/9e8am5fcpo — Eduardo Bolsonaro(@BolsonaroSP) December 1, 2025 Flávio defende André No último domingo, 30, Michelle disse que foi “precipitado” o movimento de André em apoio a Ciro Gomes, que segundo ela seria contra o “maior líder da direita” (Bolsonaro) no País. Ao colunista João Paulo Biage, do O POVO, Flávio disse que a ex-primeira-dama agiu de forma "autoritária e constrangedora". "A Michelle atropelou o próprio presidente Bolsonaro, que havia autorizado o movimento do deputado André Fernandes no Ceará. E a forma com que ela se dirigiu a ele, que talvez seja nossa maior liderança local, foi autoritária e constrangedora", disse o senador.

Desentendimento público O lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão a governador do Ceará em foi marcado por uma divergência política envolvendo o núcleo duro do bolsonarismo: a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o deputado federal e presidente do PL Ceará, André Fernandes. Michelle deu um 'puxão de orelha' no líder do PL Ceará por se aliar a Ciro Gomes. A ex-primeira-dama fez fala pública, no palco do evento de Girão, afirmando que o senador é quem representa os ideais da direita no Ceará. Em determinado momento, Michelle pediu que o cerimonialista anunciasse o título de uma manchete em que Ciro falou sobre Bolsonaro. Após a leitura, ela disse: “É sobre isso, é sobre essa aliança que vocês se precipitaram em fazer”.



A cobrança pública deixou Fernandes, que também estava no palco, visivelmente incomodado. O deputado chegou a convocar entrevista coletiva após o evento e se manifestou sobre o ocorrido.

No palco, Michelle argumentou contra Ciro: "(...) Adoro o André, o Nikolas, o Carmelo, a esposa dele, tenho orgulho de vocês. Mas fazer aliança com um homem que é contra o maior líder da direita? Isso não dá”, declarou. Ela lembrou das críticas de Ciro a Bolsonaro e disse que o ex-ministro tem “essência de esquerda” na política. “A gente quer pacificar, criar unidade e a pessoa não levanta a bandeira branca. Diz que a família é de bandidos, compara Bolsonaro a ladrão de galinhas, quando fala (do caso) das joias. Não tem como. Não existe mais essa”, reforçou, defendendo a candidatura de Girão.

Reação Após o evento, André rebateu as falas de Michelle. Ele ressaltou que a aliança foi construída desde o segundo turno das eleições de 2024, quando disputou a Prefeitura de Fortaleza e recebeu apoio direto e indireto de nomes da oposição ao PT. “Desde que a gente levou essa ideia de aliança ao (ex-)presidente Bolsonaro, dia 29 de maio, quando me reuni e levei todos os parlamentares do Ceará para conversar sobre essa aliança. Tenho orgulho de dizer que estou construindo lá de trás, desde o final do 2° turno, porque eu entendo o momento aqui no Ceará".

O parlamentar continuou a falar sobre o assunto, evidenciando a rota de colisão com a ex-primeira-dama. Fernandes afirmou que havia um combinado com Bolsonaro que reuniões internas de estratégia não seriam comentadas publicamente, mas abriu o jogo, motivado pela atitude de Michelle. “O próprio (ex-)presidente Bolsonaro, no dia 29 de maio, pediu para a gente ligar para Ciro Gomes no viva-voz. Ficou acertado que nós apoiaríamos Ciro Gomes. Logo em seguida o presidente Valdemar também. Só que o acordo era ‘é muito ruim Jair Bolsonaro se aproximar de Ciro Gomes, coloca o André que qualquer pancada o André aguenta”, mencionou. Na mesma conversa, segundo o deputado, Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, teria expressado que a união era “importante”.