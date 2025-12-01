Saidinha de Natal: saiba o que é e se Bolsonaro terá direito

"Saidinha" é o termo usado para saída temporária de detentos por alguns dias; veja regras e quem tem direito / Crédito: Designed by Freepik

As “saidinhas”, termo usado para a saída temporária da cadeia, têm aumento de solicitações em feriados e datas comemorativas. Neste fim de ano, os presos demandam a chamada saidinha de Natal. Em 2024, houve uma restrição da lei que permite o benefício aos detentos, a “PL da Saidinha”. Foi definido pela maioria de 314 votos, sendo boa parte deles do Partido Liberal (PL) e de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Com a alteração da lei em 2024, as exigências para o concedimento do benefício eram mais amplas. No entanto, a mudança afeta na frequência destas saídas ao restringi-las à finalidade de estudos. Antes, era possível que o detento saísse para passar alguns dias com a família em datas comemorativas e feriados. Hoje, é liberado apenas aos que cursam supletivos profissionalizantes, ensino médio e superior ou que tenham sido condenados por furtos simples e em regime aberto.