Michelle Bolsonaro diz não responder a enteados e critica Ciro

Michelle afirma amar o marido, a filha e também os enteados, dizendo compartilhar das dores enfrentadas pela família. Ela acrescenta que seguirá lutando “pela liberdade e pela vida” de Jair Bolsonaro e que vai defendê-lo “como uma leoa”.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) divulgou, nas redes sociais, uma nota na qual afirma que não irá responder às manifestações recentes feitas pelos enteados. No texto, publicado em formato de story, ela declara que vive um momento “de tempestades de injustiças” e que, por isso, compreende que tensões internas possam ocorrer.

Ela se manifesta contra o apoio a Ciro Gomes (PSDB) no Ceará: "(...) eu jamais poderia concordar em ceder o meu apoio à candidatura de um homem que tanto mal causou ao meu marido e à minha família".

Michelle se refere ainda ao tucano como "raposa política". "Ciro Gomes não é e nunca será de direita".

A ex-primeira-dama ressalta que respeita a opinião dos enteados, embora pense de forma diferente, e afirma ter o direito de expressar seus posicionamentos. Ela declara que, antes da vida política, se vê como mãe, esposa e mulher, e que, caso precisasse escolher entre esses papéis e a política, ficaria com os dois primeiros.