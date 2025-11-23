Bolsonaro é visto pela primeira vez após prisão preventiva; veja foto

Ex-presidente foi avistado na sede da Polícia Federal ao se despedir da esposa, Michelle Bolsonaro, que foi autorizada judicialmente a visitá-lo

Jair Bolsonaro (PL) foi visto pela primeira vez, na tarde deste domingo, 23, após a determinação de prisão preventiva contra ele no dia anterior. O ex-presidente foi fotografado na Superintendência da PF (Polícia Federal), em Brasília, ao se despedir da esposa, Michelle Bolsonaro, que o visitava.

A prisão preventiva se deu após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, devido ao descumprimento de medidas cautelares por Bolsonaro. O ex-presidente foi condenado por tentativa de golpe e outros quatro crimes.