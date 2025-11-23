Lula sobre prisão de Bolsonaro: 'Todo mundo sabe o que ele fez'O presidente Luiz Inácio Lula da Silva evitou se aprofundar em questões relacionadas à prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Na África do Sul, Lula falou brevemente sobre o tema e declarou que "todo mundo sabe o que ele fez"
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) evitou se aprofundar em questões relacionadas à prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Na África do Sul, Lula falou brevemente sobre o tema e pontuou que "a Justiça decidiu e está decidido".
Advogado de Bolsonaro: acusação de violar tornozeleira foi narrativa para "humilhação"
As declarações foram dadas durante entrevista coletiva com presença de imprensa brasileira e internacional realizada durante as atividades da Reunião de Cúpula do G20 - que acontece em Joanesburgo, na África do Sul, e reúne os chefes de estado das 20 maiores economias do mundo.
Lula respondeu questionamento do jornalista André Fontenele, da Folha de S. Paulo: "Seis anos atrás o Jair Bolsonaro era presidente e o senhor estava na prisão. Agora, Jair Bolsonaro teve a prisão decretada. Que reflexão o senhor teve ao ser informado da notícia e das circunstâncias particulares com tentativa de inutilização da tornozeleira eletrônica?".
Passagem de ônibus em Fortaleza terá aumento de R$ 0,90 e passará a custar R$ 5,40 em 2026
"A primeira coisa é que eu não faço comentário sobre uma decisão da Suprema Corte. A Justiça tomou uma decisão, ele foi julgado, ele teve todo direito a presunção de inocência, foram praticamente dois anos e meio de investigação, de delação, de julgamento. A Justiça decidiu e está decidido. Ele vai cumprir com a pena que a Justiça determinou", explicou.
Lula finalizou a fala declarando que "Todo mundo sabe o que ele fez".
A relação do Brasil com Donald Trump
Durante a coletiva, o presidente brasileiro ainda foi indagado sobre um possível retrocesso na recente "melhoria da relação com o presidente Trump" a partir da prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Ao questionamento, Lula se limitou a dizer que "não tem nada a ver".
"O Trump tem que saber que nós somos um país soberano, que a nossa Justiça decide e o que decide tá decidido", finalizou o presidente.