Lula sobre prisão de Bolsonaro: 'Todo mundo sabe o que ele fez'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva evitou se aprofundar em questões relacionadas à prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Na África do Sul, Lula falou brevemente sobre o tema e declarou que "todo mundo sabe o que ele fez"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) evitou se aprofundar em questões relacionadas à prisão preventiva de Jair Bolsonaro . Na África do Sul, Lula falou brevemente sobre o tema e pontuou que "a Justiça decidiu e está decidido".

As declarações foram dadas durante entrevista coletiva com presença de imprensa brasileira e internacional realizada durante as atividades da Reunião de Cúpula do G20 - que acontece em Joanesburgo, na África do Sul, e reúne os chefes de estado das 20 maiores economias do mundo.

Lula respondeu questionamento do jornalista André Fontenele, da Folha de S. Paulo: "Seis anos atrás o Jair Bolsonaro era presidente e o senhor estava na prisão. Agora, Jair Bolsonaro teve a prisão decretada. Que reflexão o senhor teve ao ser informado da notícia e das circunstâncias particulares com tentativa de inutilização da tornozeleira eletrônica?".

Passagem de ônibus em Fortaleza terá aumento de R$ 0,90 e passará a custar R$ 5,40 em 2026

"A primeira coisa é que eu não faço comentário sobre uma decisão da Suprema Corte. A Justiça tomou uma decisão, ele foi julgado, ele teve todo direito a presunção de inocência, foram praticamente dois anos e meio de investigação, de delação, de julgamento. A Justiça decidiu e está decidido. Ele vai cumprir com a pena que a Justiça determinou", explicou.