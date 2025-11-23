Quem é homem que pediu prisão de Bolsonaro durante a vigília

Ismael acabou machucado por agressões após discurso durante vigília / Crédito: João Paulo Biage/Correspondente do O POVO em Brasília

A vigília evangélica conclamada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) acabou marcada por confusão na noite de sábado, 22, após o evangélico Ismael Lopes, de 34 anos, pedir espaço para discursar. Mas quem é ele? Com 35 mil seguidores no Instagram e apresentado como integrante do Conselho de Participação Social da Presidência da República, Ismael leu uma passagem bíblica afirmando que “quem cava covas por elas será engolido”. Na sequência, defendeu que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fosse condenado pelas ações durante a pandemia de Covid-19, que deixou 700 mil mortos no país.

Lopes é membro da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, mesma organização que articula os encontros da primeira-dama Janja com evangélicos em vários estados. Ele já representou o coletivo em ao menos uma reunião do Conselho de Participação Social da Presidência, realizada em dezembro de 2024. Apesar da visibilidade nas redes, Lopes não é pastor. Ele se identifica com causas progressistas e de esquerda e manifesta essas posições publicamente. No Facebook, por exemplo, mantém como imagem de capa uma ilustração vermelha com os rostos de Karl Marx, Vladimir Lênin, Joseph Stálin e Mao Tsé-Tung, referências históricas do comunismo.