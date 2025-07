Tornozeleira eletrônica: o que é, como funciona e 12 fatos sobre o monitoramento

Equipamento impõe limites à liberdade de investigados ou condenados e é usado para evitar prisões em regime fechado; advogada explica como o sistema é aplicado no Brasil

/ Crédito: Secretaria de Justica do Paraná/Divulgação

O ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo da operação da Polícia Federal e deverá usar tornozeleira eletrônica por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além do uso da tornozeleira, Bolsonaro está proibido de acessar redes sociais, manter contato com outros investigados, frequentar embaixadas e se comunicar com diplomatas. Também deve cumprir recolhimento domiciliar noturno, permanecendo em casa entre 19h e 7h.

O POVO conversou com a advogada Joana D'Arc, advogada criminalista e especialista em Direito Penal e Ciências Criminais para responder às principais dúvidas sobre a tornozeleira eletrônica.

Quando a Justiça determina o uso da tornozeleira eletrônica?

A tornozeleira eletrônica é usada como medida alternativa à prisão em diversas situações previstas na Lei n.º 12.258/2010.