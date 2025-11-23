Como a prisão de Bolsonaro movimenta o Congresso até o fim de 2025

Bolsonaro através da porta da sede da Polícia Federal, onde está preso, ao final da visita da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro / Crédito: SERGIO LIMA

A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reacende tensões políticas no Congresso Nacional. Base e oposição avaliam de forma distinta os efeitos do episódio nas próximas semanas, especialmente na reta final antes do recesso parlamentar. Enquanto o governo Lula afirma que a agenda segue inalterada, oposicionistas defendem anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, pressionam pela aprovação do PL Antifacção e criticam a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, à vaga deixada pelo ex-ministo Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Todo mundo sabe o que ocorreu no dia 8 de janeiro e quem patrocinou. Portanto, esse fato específico de condenação de um brasileiro, ex-presidente da República, não pode interditar a discussão da pauta que é necessária para o País e muito menos a indicação de um membro para a Suprema Corte. Não tem nada que possa indicar que esse seria o caminho correto", disse o líder em entrevista ao O POVO neste domingo, 23. Ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL Crédito: Sergio Lima/AFP Segundo Guimarães, agora "é trabalhar" para votar as matérias até o dia 20 de dezembro, "independentemente" desse episódio. "Nós não vamos vincular uma coisa com a outra. O Brasil vive sobre o Estado Democrático de Direito e as instituições funcionam. Foi uma decisão da Justiça e ela será cumprida", reforçou.