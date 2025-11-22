Moraes determinou 'atendimento médico em tempo integral' a Bolsonaro em regime de plantão

O ex-presidente Jair Bolsonaro está preso preventivamente / Crédito: Sergio Lima / AFP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a disponibilização de atendimento médico em tempo integral ao ex-presidente Jair Bolsonaro, em regime de plantão, durante a prisão preventiva na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. A informação consta da decisão que decretou a preventiva de Bolsonaro por "garantia da ordem pública". Segundo o despacho, a prisão do ex-chefe do Executivo, cumprida na manhã deste sábado, 22, teria que se dar com "todo o respeito à dignidade" de Bolsonaro, "sem a utilização de algemas e sem qualquer exposição midiática".