Moraes nega prisão domiciliar a Bolsonaro

O ex-presidente já está preso e deve aguardar desta forma os trâmites finais da pena de 27 anos por trama golpista

A avaliação leva em consideração a decretação da prisão preventiva do ex-chefe do Executivo, que foi cumprida na manhã deste sábado.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes negou prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A negativa vem após a defesa do ex-presidente solicitar "prisão domiciliar humanitária". Neste sábado, 22, Bolsonaro foi preso preventivamente e levado à sede da Superintendência da Polícia Federal.

O ministro do STF ainda julgou prejudicados 29 pedidos de autorização de visitas feitos por aliados do ex-presidente antes da decretação da preventiva. Ao decretar a custódia de Bolsonaro, Moraes cancelou a autorização de visitas que já haviam sido concedidas quando o ex-presidente estava em domiciliar.

A ordem consta de despacho assinado neste sábado, 22, no bojo da ação penal do golpe. Quando um pedido é julgado prejudicado, não há sequer análise sobre o mérito do mesmo. Há o entendimento de que a solicitação não é cabível considerando outros fatores - no caso, o decreto de prisão preventiva.

A defesa pediu, na sexta-feira, 21, que Bolsonaro cumprisse a pena de 27 anos e três meses, fruto de uma condenação por trama golpista, em casa, alegando questões de saúde. O ex-presidente já está preso e deve aguardar desta forma os trâmites finais da pena. Na segunda-feira, 24, acaba o prazo para apresentação de novos recursos contra a condenação. No mesmo dia, a Primeira Turma vai analisar a prisão preventiva do ex-presidente.

Moraes alega risco de fuga para reforçar medidas de restrição

A decisão do ministro decorreu da constatação de risco de fuga por parte de Bolsonaro, apontada no despacho que autorizou a prisão preventiva do ex-presidente. Conforme o despacho publicado nos autos do STF, Moraes registrou que a tornozeleira eletrônica de Bolsonaro teria sido violada na madrugada deste sábado, 22; o que reforçou a “possibilidade concreta de fuga".

