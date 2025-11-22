Vigília de Flávio motivou prisão de Bolsonaro; veja vídeo

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) convocou uma vigília em apoio ao seu pai, antes da prisão preventiva determinada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes / Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Antes da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste sábado, 22, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-gestor, havia convocado uma vigília religiosa e política em frente ao condomínio onde o pai estava cumprindo prisão domiciliar. Esse foi um dos motivos que provocou a ordem de prisão preventiva (veja o vídeo abaixo); O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), cita expressamente a vigília convocada por Flávio. Para Moraes, o evento tinha potencial de gerar aglomeração para “obstruir a fiscalização das medidas cautelares”, com possibilidade de facilitar uma tentativa de fuga. Além disso, ele citou uma violação da tornozeleira eletrônica, às 0h08min, deste sábado.