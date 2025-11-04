Santa Quitéria: TRE-CE rejeita ações contra prefeito Joel Barroso

TRE-CE decidiu, por unanimidade, pelo desprovimento do recurso eleitoral contra o deferimento do registro de candidatura de Joel Barroso (PSB), prefeito eleito de Santa Quitéria / Crédito: FCO FONTENELE

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) decidiu, por unanimidade, pelo desprovimento dos recursos eleitorais que tentavam barrar o registro de candidatura de Joel Barroso (PSB) e do vice Das Chagas Paiva (PP). Os dois venceram eleição suplementar no município de Santa Quitéria no dia 26 de outubro. Os recursos foram movidos pelas coligações adversárias e apontam inelegibilidade reflexa, indicando a possibilidade de um terceiro mandato consecutivo familiar. O recurso contra Das Chagas afirmava que ele ocupava um cargo de direção em entidade com contrato público.

Em seu voto, ele considerou que o mandato suplementar não se confunde com um novo mandato por representar fração complementar do que foi interrompido. Além disso, destacou que a pena de inelegibilidade não pode transcender a outras pessoas. “Quem não pode ser candidato em eleição suplementar é a pessoa que foi condenada, a gente não pode transcender essa pena a outras pessoas, mesmo que seja o seu filho [...] A sanção de inelegibilidade é personalíssima, não alcança membros do grupo familiar que não tenham concorrido para nulidade de eleição, conforme o princípio da intranscendência da pena”, avaliou. Em relação ao recurso contra Das Chagas Paiva, ele também rejeitou e destacou a flexibilização do prazo para descompatibilização.