TRE-CE retoma caso e relator vota por cassar prefeito de Iguatu

Vice-prefeito de Iguatu, Francisco das Frutas, e prefeito Roberto Filho, ambos do PSDB / Crédito: Reprodução/Instagram

O cenário político em Iguatu, município do Centro-Sul cearense, segue marcado por instabilidade jurídica e um vaivém de decisões sobre os mandatos do prefeito Roberto Filho (PSDB) e do vice-prefeito Francisco das Frutas (PSDB). Na manhã desta sexta-feira, 24, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) retomou o julgamento de um recurso envolvendo a dupla. O relator do caso, desembargador eleitoral Wilker Macêdo Lima, votou pela cassação dos diplomas e consequente perda dos mandatos, além da realização de novas eleições diretas no município.

Reversão da cassação na 1ª instância A manifestação do relator no TRE-CE ocorre em um contexto de reviravoltas recentes. Em sentença proferida em 28 de julho de 2025, o juiz Carlos Eduardo Carvalho Arrais havia acolhido parcialmente embargos de declaração e dado a eles efeitos infringentes, modificando o teor da decisão anterior. Com isso, o magistrado julgou improcedentes os pedidos da AIJE e reconheceu a legitimidade dos diplomas de Roberto Filho e Francisco das Frutas. Na decisão original, entretanto, ele havia determinado a cassação e declarado ambos inelegíveis por oito anos, sob acusação de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio. A mudança de sentença Conforme a sentença, foram analisados embargos de declaração que apresentaram como fato novo uma entrevista concedida pela advogada Márcia Rúbia Batista Teixeira, em 14 de julho de 2025 (entenda abaixo). Dessa forma, o juiz alterou a decisão anterior em que ele determinava a cassação dos diplomas e inelegibilidade por oito anos de Roberto e Francisco.

"Diante da insuficiência das provas de uma vinculação direta e dolosa dos candidatos com atos ilícitos eleitorais graves, especialmente após as novas informações trazidas pela entrevista da Dra. Márcia Teixeira, a dúvida razoável sobre a configuração plena do abuso de poder econômico e da captação ilícita de sufrágio deve beneficiar os eleitos, garantindo a soberania da escolha popular manifestada nas urnas", entendeu Arrais. Entenda o caso Na primeira sentença, outras duas pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal (PF) em inquérito que apura supostos crimes eleitorais e associação criminosa, dentre elas Márcia. As investigações revelaram suposto uso de um comitê eleitoral paralelo e clandestino, operado pela advogada, que teria intermediado a compra de apoio de um líder de facção criminosa por R$ 10 mil e o pagamento irregular de militantes.