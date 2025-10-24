TRE-CE nega fake news de André contra Evandro, mas mantém multas

André Fernandes e Evandro Leitão disputaram o segundo turno em Fortaleza nas eleições de 2024 / Crédito: AURÉLIO ALVES/O POVO

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) concluiu, na quinta-feira, 23, o julgamento do recurso envolvendo um vídeo publicado nas redes sociais do deputado federal André Fernandes (PL) durante a campanha eleitoral de 2024, no qual o então candidato à Prefeitura de Fortaleza Evandro Leitão (PT) e o PT eram acusados de “defender estupradores”. A Corte, por maioria, manteve entendimento por não reconhecer o conteúdo como fake news e considerou que se tratava de uma crítica de cunho político-partidário.

O julgamento havia sido interrompido em 23 de setembro, quando o desembargador Durval Aires Filho pediu vista dos autos. Na sessão de quinta, ele apresentou voto divergente em relação ao relator, desembargador José Maximiliano Machado Cavalcante, propondo o que chamou de “terceira via”. Durval reconheceu a existência de desinformação e de fato manifestamente inverídico, afirmando não haver qualquer evidência de que Leitão tenha defendido estupradores. Para ele, a propaganda configurou uma "clássica modalidade de fake news", criada para “distorcer a percepção de uma realidade, mudar o foco, ludibriar votantes, imitando notícias verdadeiras e reais, mas com manobras e sutil manipulação emocional dos eleitores”. Quer receber por Whatsapp as últimos notícias da política no Ceará e no Brasil? Acesse este link e entre no canal do O POVO sobre política cearense O magistrado votou pelo provimento do recurso da coligação Juntos Fortaleza Pode Muito Mais e de Evandro Leitão, reconhecendo a ilicitude da conduta de André Fernandes e pela aplicação de duas multas de R$ 30 mil — uma pela divulgação de inverdades e outra pela repetição do conteúdo, após descumprimento da ordem de retirada. Durval também divergiu em relação ao recurso do Facebook, votando por manter as multas e aplicá-las em dobro — R$ 50 mil pela divulgação de conteúdo ilícito e outros R$ 50 mil por desobediência judicial, considerando que o atraso de 24 horas “é suficiente para desinformar eleitores em nível planetário”.