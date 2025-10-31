Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula assina projeto antifacção que endurece lei de combate às organizações criminosas

Medida prevê aumento das penas, o perdimento de bens arrecadados pelas facções criminosas e cria novas ferramentas de investigação
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta sexta-feira, 31, o texto do projeto que propõe alterações na lei de combate às organizações criminosas. Junto com o projeto, o governo vai enviar pedido para que a proposta tramite em regime de urgência no Legislativo.

A proposta é chamada pelo governo de Projeto de Lei Antifacção. O texto estabelece punições mais rígidas para condenados por envolvimento com facções criminosas, com a pena máxima podendo chegar a 30 anos de prisão.

Pelas redes sociais, o presidente Lula destacou o esforço conjunto e enfatizou que “diferenças políticas não podem ser pretexto para que deixemos de avançar”. A fala vem após as recentes derrotas do Governo Federal no Congresso. Na publicação, Lula também disse confiar no “empenho dos parlamentares para a rápida tramitação e aprovação destes nossos projetos”.

Nesta sexta, Lula se reuniu com os ministros da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, da Defesa, José Múcio, e da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, para decidir sobre o texto.

O PL Antifacção traz mudanças numa série de legislações, como o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei da Prisão Temporária e a Lei de Execução Penal.

O projeto prevê, além do aumento das penas, o perdimento de bens que são arrecadados pelas facções criminosas, o estabelecimento de um novo tipo penal (organização criminosa qualificada), a criação do Banco Nacional de Organizações Criminosas e a implementação de instrumentos para descapitalizar o crime organizado com maior agilidade.

A medida ainda cria novas ferramentas de investigação, como a possibilidade de infiltração de agentes policiais em empresas investigadas por serem usadas como fachada para a lavagem de dinheiro de facções criminosas.

“É um grande avanço, é um combate enérgico às facções criminosas, mas é importante dizer que elas serão combatidas dentro do Estado Democrático de Direito, como é próprio de um governo republicano, um governo moderno, um governo que respeita os direitos e garantias fundamentais”, disse o ministro Lewandowski em reunião nesta sexta.

O projeto foi elaborado pelo Ministério da Justiça e passou por análise da AGU, que já havia encaminhado o texto para o crivo final da Casa Civil. Após o aval, o presidente assinou o projeto e decidiu enviá-lo ao Congresso Nacional. O encaminhamento ao Legislativo será formalizado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) ainda nesta sexta-feira.

Megaoperação no Rio de Janeiro

O texto vinha sendo tratado pelo governo há algum tempo. Foi apresentado pelo ministro Ricardo Lewandowski, no dia 22 de outubro, mas ganhou relevância após a megaoperação no Rio de Janeiro contra o grupo criminoso Comando Vermelho e a repercussão nacional da ação, que deixou 121 mortos.

Um dia após a operação, o governador Cláudio Castro (PL) afirmou que o Planalto negou três pedidos de apoio, incluindo o empréstimo de blindados. Em seguida, a alegação foi negada por Lewandowski

Após as declarações, o governador e o ministro se reuniram e anunciaram a criação de um escritório emergencial coordenado por membros do governo estadual e federal. Castro e governadores de direita também se reuniram e anunciaram a criação de um “consórcio da paz”, uma integração entre os estados para combater o crime organizado.

Em evento no interior de São Paulo nesta sexta, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB), confirmou a assinatura do projeto de lei antifacção e afirmou que o governo federal vai ajudar o Rio de Janeiro no que o Estado precisar.

“O crime organizado deve ser combatido por terra, mar e ar. O crime organizado tem que ser combatido duramente, em penitenciária de segurança máxima, romper o fluxo de dinheiro... Agora, precisa ter investigação, tecnologia e inteligência para fazer as operações”, disse Alckmin em Bauru, ao ser questionado sobre a crise no Rio de Janeiro.

Alckmin também lembrou que o ministro Lewandowski foi ao Rio de Janeiro e já está trabalhando junto com o Estado, com a transferência dos presos de organização criminosa para penitenciárias federais de alta segurança e a disponibilização dos peritos criminais para ajudar o município.

“No Rio nós já tivemos [no passado] Força Nacional, GLO (Garantia da Lei e da Ordem) e o que [o Rio] precisar, o governo federal vai ajudar”, completou.

Alckmin completou dizendo que o presidente Lula sancionou nessa quinta-feira, 30, uma lei de autoria do senador Sérgio Moro (União-PR), para aumentar as penas daqueles que participam de organizações criminosas. A legislação cria duas novas modalidades de crimes para o combate às organizações criminosas e amplia a proteção pessoal dos agentes públicos. 

“E hoje [Lula] assinou um projeto de lei antifacção, que vai ser um projeto bastante abrangente. Essa é uma luta permanente, mas dá para avançar bastante”, finalizou.

