Operação no Rio: Lewandowski diz que não recebeu pedido de ajuda

Lewandowski rebate críticas e diz que não recebeu nenhum pedido de auxílio a segurança do Rio / Crédito: Thays Maria Salles / O POVO

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, falou, em coletiva de imprensa nesta terça-feira, 28, sobre a megaoperação contra o Comando Vermelho, realizada no Rio de Janeiro, que resultou em mais de 60 mortes, incluindo policiais. As declarações foram dadas durante passagem pela Assembleia Legislativa do Ceará, onde o ministro estava para ser homenageado com o título de cidadão cearense.

Segundo o ministro, “Nenhum pedido do governador Cláudio Castro até agora foi negado (...) quero apresentar minha solidariedade às famílias dos policiais mortos, minha solidariedade às famílias que também pereceram nesta operação, me colocar à disposição para as autoridades do Rio para qualquer auxílio”.

O ministro enfatizou que um dos pré-requisitos para ativação de GLO é que “os governadores reconheçam a falência dos órgãos de segurança estaduais e transfiram as operações para o governo federal, mais especificamente para as Forças Armadas”. Com isso, rejeitou que se possa simplesmente usar o mecanismo de forma automática ou emergencial sem atender critérios.

Durante a coletiva, o ministro ainda ressaltou que o governo federal está “à disposição” para colaborar com o estado do Rio, mas condicionou a cooperação ao cumprimento dos trâmites legais. Ele destacou a importância da articulação entre União, estados e municípios para que ações como a operação sejam eficazes.

Apesar de admitir pedidos de auxílios civis e técnicos, por parte de estados, em operações anteriores, o ministro garantiu que até o momento não houve comunicação oficial por parte do governador do Rio de Janeiro para esta operação específica. A ausência de formalização impede, segundo ele, a adoção de mecanismos federais mais amplos.



Por fim, o ministro afirmou estar "À disposição das autoridades do Rio para qualquer auxílio” e que não significa que “qualquer tipo de intervenção seja automática”, mas que “essa disponibilização se dá nos marcos constitucionais e legais”. Ele concluiu pedindo serenidade e ressaltando que “o foco agora deve ser a apuração, a responsabilidade e o respeito às vítimas”. PEC da segurança pública O ministro também falou sobre os projetos que o governo federal está promovendo para enfrentar o crime organizado e as facções. Conforme declarou, "o Governo Federal cumpriu com seu dever, apresentou uma solução sistêmica, holística, estruturante no que diz respeito à segurança pública de acordo com o federalismo cooperativo que nós vivemos a partir de 1988. Nosso papel foi feito e isso está sendo debatido na Câmara dos Deputados e é claro que essa PEC pode ser melhorada e deverá ser melhorada pelos representantes dos cidadãos brasileiros no Congresso Nacional”.



Além da proposta de emenda constitucional (PEC), o ministro destacou que: “Estamos apresentando também alguns projetos, para atacar certas questões de natureza pontual". E continuou: "Recentemente mandamos ao Congresso Nacional um projeto que já foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados, que é o aumento das penas dos crimes de receptação, no caso do roubo de cargas, fios e cabos elétricos, combustíveis, fertilizantes, lubrificantes”. O foco, conforme afirmou, é dar respostas rápidas a práticas criminosas específicas.

Por outro lado, citou um projeto de lei anti-facção, que é um "projeto de lei bastante completo que vai alterar o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei que trata das organizações criminosas, dos crimes hediondos, da prisão temporária, da Lei de Execução Penal, é um pacote que nós vamos oferecer ao Congresso para combater as facções de forma ampla, especialmente tratando de descapitalizá-las”.

