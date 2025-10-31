Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mortos e presos na operação do Rio: polícia divulga primeiros nomes
Agência BBC

Até o momento, 99 dos 117 mortos foram identificados, segundo o secretário da Polícia Civil do Rio.
Autor Marina Rossi - Da BBC News Brasil em São Paulo
Menino segura bandeira do Brasil manchada com tina vermelha em manifestação.
Ricardo Moraes/Reuters

O secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegado Felipe Curi, afirmou nesta sexta-feira (31/10) que foram identificadas, até o momento, 99 das pessoas que morreram na Operação Contenção realizada na terça-feira.

Segundo dados oficiais, 117 pessoas morreram e 113 foram detidas na megaoperação contra o Comando Vermelho, a ação policial mais letal da história do Brasil.

Curi afirmou que, dentre os mortos identificados, 42 tinham mandados de prisão pendentes, 78 apresentavam "relevante histórico criminal" e 40 eram de outros Estados:

  • 13 do Pará
  • 7 do Amazonas
  • 6 da Bahia
  • 4 do Ceará
  • 4 de Goiás
  • 3 do Espírito Santo
  • 1 da Paraíba
  • 1 do Mato Grosso

Dentre os mortos, de acordo com o secretário, estão:

  • Russo, chefe do tráfico em Vitória (ES)
  • Chico Rato, chefe do tráfico em Manaus (AM)
  • Mazola, chefe do tráfico em Feira de Santana (BA)
  • Fernando Henrique dos Santos, chefe do tráfico em Goiás

Esta reportagem está sendo atualizada. Novas informações em breve.

