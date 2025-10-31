Mortos e presos na operação do Rio: polícia divulga primeiros nomes

Até o momento, 99 dos 117 mortos foram identificados, segundo o secretário da Polícia Civil do Rio.

Ricardo Moraes/Reuters

O secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegado Felipe Curi, afirmou nesta sexta-feira (31/10) que foram identificadas, até o momento, 99 das pessoas que morreram na Operação Contenção realizada na terça-feira.

Segundo dados oficiais, 117 pessoas morreram e 113 foram detidas na megaoperação contra o Comando Vermelho, a ação policial mais letal da história do Brasil.