Mortos e presos na operação do Rio: polícia divulga primeiros nomes

Mortos e presos na operação do Rio: polícia divulga primeiros nomesAté o momento, 99 dos 117 mortos foram identificados, segundo o secretário da Polícia Civil do Rio.
O secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegado Felipe Curi, afirmou nesta sexta-feira (31/10) que foram identificadas, até o momento, 99 das pessoas que morreram na Operação Contenção realizada na terça-feira.
Segundo dados oficiais, 117 pessoas morreram e 113 foram detidas na megaoperação contra o Comando Vermelho, a ação policial mais letal da história do Brasil.
Curi afirmou que, dentre os mortos identificados, 42 tinham mandados de prisão pendentes, 78 apresentavam "relevante histórico criminal" e 40 eram de outros Estados:
- 13 do Pará
- 7 do Amazonas
- 6 da Bahia
- 4 do Ceará
- 4 de Goiás
- 3 do Espírito Santo
- 1 da Paraíba
- 1 do Mato Grosso
Dentre os mortos, de acordo com o secretário, estão:
- Russo, chefe do tráfico em Vitória (ES)
- Chico Rato, chefe do tráfico em Manaus (AM)
- Mazola, chefe do tráfico em Feira de Santana (BA)
- Fernando Henrique dos Santos, chefe do tráfico em Goiás
Esta reportagem está sendo atualizada. Novas informações em breve.