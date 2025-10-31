Governador do RJ parabeniza Elmano por operação contra o CV em Canindé

Governador do Rio de Janeiro parabeniza Elmano por operação contra o CV em CanindéAção realizada no município cearense resultou na morte de sete suspeitos e na apreensão de oito armas de fogo, granadas, munições e drogas
O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), parabenizou, nesta sexta-feira, 31, o governador Elmano de Freitas (PT) pela operação realizada no município de Canindé, localizado a cerca de 120 quilômetros de Fortaleza. A ação policial resultou na morte de sete suspeitos, ainda não identificados, que integravam a facção criminosa Comando Vermelho (CV).
Cláudio Castro utilizou as redes sociais para elogiar as forças de segurança do Ceará e parabenizou o governador cearense. Castro ainda afirmou que “essa é uma guerra que não tem fronteiras” e que vem atuando com “a mesma firmeza” no Rio de Janeiro. Nesta semana, Castro autorizou uma megaoperação contra o CV, que resultou na morte de mais de 120 pessoas no Rio.
“Parabenizo os policiais do Ceará e o governador Elmano de Freitas (PT) pela coragem e determinação no enfrentamento ao crime organizado. O episódio de hoje mostra, mais uma vez, que essa é uma guerra que não tem fronteiras e exige união entre os estados. No Rio de Janeiro, temos agido com a mesma firmeza, colocando o Estado nas ruas, retomando territórios e enfrentando o narcoterrorismo de frente. Só com coragem, cooperação e responsabilidade vamos garantir segurança e paz para a nossa população”, escreveu Castro.
Leia mais
Castro é do PL, partido ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e tem adotado postura de linha dura no combate ao crime organizado, dobrando a aposta em ações contra facções, mesmo com possíveis efeitos colaterais. Já Elmano, do PT, tem forte ligação pessoal e política com o governo do presidente Lula (PT). O governador cearense também tem endurecido o discurso e já defendeu que a esquerda precisa atualizar o discurso sobre Segurança Pública.
Operação em Canindé
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará, o confronto ocorreu após equipes das forças de segurança se depararem com integrantes de uma facção criminosa. No local, foram apreendidos oito armas de fogo, sendo um fuzil, quatro pistolas e três revólveres, além de mais de 150 munições e drogas.
Pelas redes sociais, Elmanou parabenizou a Polícia Militar do Ceará e destacou que, apesar da troca de tiros registrada, nenhum policial morreu e nenhum “inocente” foi atingido durante a operação. “Nenhum policial morto. Nenhum inocente alvejado. A população protegida. Parabéns à nossa Polícia Militar do Ceará!”, publicou.
A ação realizada em Canindé, nesta sexta, ocorreu alguns dias após a megaoperação registrada no Rio de Janeiro, que deixou mais de 120 mortos. O governador Cláudio Castro (PL) avaliou a ação no RJ como um “sucesso”, apesar das críticas relacionadas ao uso da força e o número de mortes. A operação é considerada como a mais letal já registrada no estado.