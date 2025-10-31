Governador do RJ parabeniza Elmano por operação contra o CV em Canindé

Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), parabenizou o governador Elmano de Freitas (PT) por operação realizada em Canindé nesta sexta-feira, 31 / Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil/DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Pelas redes sociais, Elmanou parabenizou a Polícia Militar do Ceará e destacou que, apesar da troca de tiros registrada, nenhum policial morreu e nenhum “inocente” foi atingido durante a operação. “Nenhum policial morto. Nenhum inocente alvejado. A população protegida. Parabéns à nossa Polícia Militar do Ceará!”, publicou. A ação realizada em Canindé, nesta sexta, ocorreu alguns dias após a megaoperação registrada no Rio de Janeiro, que deixou mais de 120 mortos. O governador Cláudio Castro (PL) avaliou a ação no RJ como um “sucesso”, apesar das críticas relacionadas ao uso da força e o número de mortes. A operação é considerada como a mais letal já registrada no estado.