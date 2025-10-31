Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Facções expulsaram moradores em, ao menos, 49 bairros de Fortaleza

Em 21 meses, 219 eventos com "deslocamentos forçados" foram registrados nos municípios cearenses, conforme a SSPDS
Autor Lucas Barbosa
Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades
Entre 1º janeiro de 2024 e 30 de setembro de 2025, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) contabilizou 219 eventos nos quais facções criminosas expulsaram moradores de suas casas no Ceará

É o que consta em um relatório do Núcleo de Inteligência Policial (Nuip), do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Trata-se da primeira vez em que se torna público um indicador oficial, elaborado pela SSPDS, que computa casos de expulsões de moradores. 

Datado de 17 de outubro passado, o Relatório Técnico nº 224/2025/DRCO/PCCE, ao qual O POVO teve acesso, mostra que a maioria dos casos de expulsões ocorreu em Fortaleza e nos demais municípios da Região Metropolitana (RMF), embora também haja ocorrências em municípios do Interior, como Quixadá (Sertão Central do Estado) e Sobral (Região Norte).

Em Fortaleza, foram computados 143 eventos com expulsões de moradores. Ao todo, a SSPDS registrou deslocamentos forçados em 49 bairros da Capital. Com 16 ocorrências cada, Ancuri e José Walter são os bairros de Fortaleza onde mais casos aconteceram, segundo o levantamento.

Em seguida, vêm: Vicente Pinzón (com 15 casos), Jangurussu (8), Barra do Ceará (7), Papicu (7) e Canindezinho (6). Veja no quadro abaixo a lista completa de bairros onde os crimes foram registrados pela SSPDS.

 

Depois de Fortaleza, é Maranguape, na RMF, o município com o maior número de expulsões de moradores. Completam a lista de municípios com casos de deslocamentos forçados: Maracanaú (16), Caucaia (15), Sobral (7), Pacatuba (2), Quixadá (2) e Cascavel (1).

Os analistas do DRCO ainda fizeram no Relatório Técnico nº 224/2025/DRCO/PCCE um panorama do fenômeno das expulsões de moradores no Ceará dentro do contexto do conflito entre facções criminosas.

Conforme o relatório, “nos últimos meses”, houve um “crescimento significativo, especialmente nas periferias de Fortaleza” dos casos de deslocamentos forçados.

Por trás desse aumento estaria a expansão das facções fluminenses Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP) perante “territórios estratégicos”. Em 15 de setembro passado, o CV celebrou, por meio de queima de fogos em diversos pontos da RMF, ter passado a atuar em territórios como o do Vicente Pinzón e da comunidade do Lagamar.

Um dia depois, foi a vez dos integrantes da Guardiões do Estado (GDE) promoverem um foguetório para anunciar que a facção cearense seria incorporada ao TCP.

Essas movimentações foram acompanhadas de expulsões de moradores que, por algum motivo, foram acusados por criminosos de envolvimento com as facções rivais — o que pode ser desde ter um familiar no grupo criminoso ou ter vindo de um bairro onde age uma facção inimiga.

A principal causa dos deslocamentos, ainda de acordo com o DRCO, é a busca pelo controle territorial e a consequente exploração de atividades lícitas e ilícitas, como o tráfico de drogas e a cobrança de “pedágios” a comerciantes locais. O relatório ainda destaca os impactos das expulsões nas múltiplas dimensões das vidas das vítimas.

“Situações de estresse e preocupação devido às mudanças”, escolas com menor registro de frequência de alunos, atendimento em postos de saúde e outros serviços públicos dificultados e interrupções temporárias do comércio local são algumas das consequências das expulsões, conforme o DRCO.

“A convivência comunitária também é alterada, com restrições à circulação e à socialização em algumas áreas, enquanto famílias deslocadas podem enfrentar dificuldades de integração em novos bairros”, consta na peça. “Para a segurança pública, áreas menos povoadas podem apresentar desafios para fiscalização e atuação policial, dificultando o acompanhamento das atividades locais”.

