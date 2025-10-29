AO VIVO: Megaoperação contra o CV no Rio Janeiro deixa 64 mortos

Operação no Rio de Janeiro deixa 64 mortos e 81 presos / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta terça-feira, 28, repercute a ação policial organizada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Batizada de "Operação Contenção", cerca de 2,5 mil membros das forças de segurança para cumprir 100 mandatos de prisão contra a organização criminosa Comando Vermelho (CV) nos complexos do Alemão e Penha, na Zona Norte. Pelo menos 64 pessoas foram baleadas, 4 delas políciais. Segundo o governo do RJ, essa é a maior operação já realizada no Estado. O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor Santos afirmou que "lamenta profundamente as pessoas feridas, mas essa é uma ação necessária, planejada, com inteligência, e que vai continuar" por se tratar de "uma logística é do próprio estado".

A operação contou com batalhões especializados do Comando de Operações Especiais (COE) além de equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil (CORE). Durante coletiva de imprensa com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), foi anunciado que um dos líderes de CV que atua no tráfico de drogas na região, conhecido como Belão foi preso.

Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, as operações no Rio são realizadas desde outubro de 2023 e segue vigente até dezembro deste ano. O órgão, que enviou nota à BBC News Brasil, infromou ainda que atendeu todoss pedidos do governo do Estado do Rio de Janeiro para o emprego da Força Nacional no Estado contra a atuação de organizações criminosas. O programa OP News entrevista o diretor do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania do Rio de Janeiro (Cesec), além do deputado federal Tarcísio Motta (PSOL-RJ) e analista política e professora, Bia Gomes. Assista