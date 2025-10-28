Castro quer transferir 10 detentos do Rio para presídios federais

Eles teriam liderado de dentro da cadeia às ações que culminaram com o caos na cidade, determinando o bloqueio de pistas, com o sequestro de ônibus em vários pontos da cidade.

Mais cedo, Castro falou com a ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffman, e com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, sobre a operação realizada hoje nos Complexos do Alemão e da Penha.

A Operação Contenção resultou em 64 mortos, entre eles, quatro policiais, além de 15 policiais civis e militares feridos. Foram apreendidos 93 fuzis, além de 86 prisões de suspeitos.

Castro disse que sempre foi muito bem recebido pela ministra Gleisi e o ministro Rui Costa. "Me ofereceu ajuda do governo federal e ficamos de nos falar novamente agora à noite”.