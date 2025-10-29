Operação no Rio: população leva mais de 50 corpos para Praça na Penha

Operação no Rio: população leva mais de 50 corpos para Praça na PenhaPelo menos 50 corpos foram levadas pela população para Praça no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, 29, após operação mais letal da história do Estado. Até a terça-feira, contagem oficial da Polícia indicava 64 pessoas mortas
Pelo menos 50 corpos foram levados pela população para Praça no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, 29, após operação mais letal da história do Estado.
As informações são do G1.
Número oficial divulgado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), na terça-feira, 28, é de 64 vítimas, incluindo cearenses chefes da facção criminosa Comando Vermelho (CV).
Operação Contenção, iniciada no Rio nessa terça-feira, 28, buscou desarticular avanço do CV.
Na ação, 81 prisões foram efetuadas, 93 fuzis foram apreendidos e ao menos 19 pessoas foram baleadas, incluindo 15 policiais e quatro vítimas de balas perdidas.
Quatro policiais não resistiram aos ferimentos.
Drogas e rádios comunicadores também foram confiscados.
Operação impacta aulas; Rio volta ao estágio 1
Nessa quarta-feira, 29, o Rio retorna ao estágio 1 de normalidade, com transportes e vias liberadas, segundo a Prefeitura. Mesmo com ruas vazias, metrô, trens e barcas operam normalmente, informa O Globo.
Universidades públicas e particulares do Rio decidiram manter suspensão das atividades até esta quarta.
É o caso da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), Universidade federal Fluminense (UFF), Pontifícia Universidade Católica (Puc-Rio) e Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro (Faetec) de Quintino.