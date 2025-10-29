Operação no Rio: população leva mais de 50 corpos para Praça na Penha

￼POLICIAIS na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha favela, no Rio de Janeiro, durante operação policial / Crédito: Mauro Pimentel/AFP

Pelo menos 50 corpos foram levados pela população para Praça no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, 29, após operação mais letal da história do Estado. As informações são do G1.

Na ação, 81 prisões foram efetuadas, 93 fuzis foram apreendidos e ao menos 19 pessoas foram baleadas, incluindo 15 policiais e quatro vítimas de balas perdidas. Quatro policiais não resistiram aos ferimentos. Drogas e rádios comunicadores também foram confiscados.