Mortes em megaoperação no Rio são mais do que o dobro do recorde anterior de letalidade

EPA Pelo menos 64 pessoas morreram em operação policial nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio A megaoperação policial contra o Comando Vermelho nesta terça-feira (28/10) é a mais letal já registrada desde 1990 na região metropolitana do Rio de Janeiro, segundo levantamento do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense (Geni/UFF). Pelo menos 64 pessoas morreram e 81 foram presas na ação das Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro contra a facção nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte da capital fluminense.

Entre os mortos, estão 60 civis e 4 policiais, segundo informações da Polícia Civil. Há também registros de policiais e moradores baleados. Até então, a operação policial mais letal do Rio havia sido registrada na comunidade do Jacarezinho, também na Zona Norte, em maio de 2021, quando 28 pessoas morreram, entre elas um policial. Na ocasião, a Polícia Civil do Rio de Janeiro fez uma ação contra o tráfico de drogas na região. Em seguida, está outra operação na Vila Cruzeiro, no conjunto de favelas da Penha, em maio de 2022, quando 23 pessoas, todas elas civis, foram mortas.

As operações policiais mais letais da história do Rio Penha e Alemão: 64 mortos | Outubro de 2025 Jacarezinho: 28 mortos | Maio de 2021 Penha: 23 mortos | Maio de 2022 Alemão: 19 mortos | Junho de 2007 Alemão: 17 mortos | Junho de 2022 Senador Camará: 17 mortos | Janeiro de 2023 Fallet: 15 mortos | Fevereiro de 2019 Alemão: 14 mortos | Maio de 1995 São Gonçalo e Salgueiro: 13 mortos | Março de 2023 Vidigal: 13 mortos | Julho de 2006 Catumbi: 13 mortos | Abril de 2o007 Alemão: 13 mortos | Julho de 1994 EPA Operação foi realizada para conter expansão do CV, segundo autoridades

Três operações mais letais ocorrem no governo Castro Os pesquisadores do Geni/UFF destacam ainda que as três operações mais letais do Rio ocorreram durante o governo de Cláudio Castro (PL). Castro classificou a ação desta terça como "a maior operação das forças de segurança do Rio de Janeiro" e parte de uma iniciativa permanente de combate à expansão do Comando Vermelho.

"Uma operação do Estado contra narcoterroristas, porque as pessoas que fazem isso que fazem são narcoterroristas", disse Castro. O Ministério Público Federal (MPF) e a Defensoria Pública da União (DPU) pediram nesta terça-feira explicações do governador do Rio sobre a operação policial, considerando, entre outros pontos, sua alta letalidade. Os órgãos pediram que o governo de Cláudio Castro demonstre se não havia "meio menos gravoso" de atingir seus objetivos na segurança pública.