Fluminense x Ceará é mantido após megaoperação no Rio

Equipes duelam nesta quarta-feira (29), no Maracanã, às 19h, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

A partida entre Fluminense e Ceará, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, ocorrerá normalmente nesta quarta-feira (29), no Maracanã. O duelo não sofreu alterações após a megaoperação policial na cidade do Rio de Janeiro, ocorrido na última terça-feira. A ação das Polícias Civil e Militar do estado, que ocorreu em várias regiões da cidade, gerou um dia de caos e insegurança para a população carioca. Apesar disso, o futebol não sofreu impacto. Aliás, os clubes estiveram em contato com os órgãos responsáveis pela organização da partida (CBF e membros de segurança) para saber se o jogo sofreria alguma mudança. A resposta foi pela permanência.