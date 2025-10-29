Fluminense x Ceará é mantido após megaoperação no Rio

Fluminense x Ceará é mantido após megaoperação no RioEquipes duelam nesta quarta-feira (29), no Maracanã, às 19h, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro
A partida entre Fluminense e Ceará, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, ocorrerá normalmente nesta quarta-feira (29), no Maracanã. O duelo não sofreu alterações após a megaoperação policial na cidade do Rio de Janeiro, ocorrido na última terça-feira.
A ação das Polícias Civil e Militar do estado, que ocorreu em várias regiões da cidade, gerou um dia de caos e insegurança para a população carioca. Apesar disso, o futebol não sofreu impacto. Aliás, os clubes estiveram em contato com os órgãos responsáveis pela organização da partida (CBF e membros de segurança) para saber se o jogo sofreria alguma mudança. A resposta foi pela permanência.
Mesmo com a cidade em estágio 1, de normalidade, a CBF também informou que segue monitorando a situação na cidade em conjunto com os órgãos de segurança pública, mas descarta alterações no calendário por enquanto.
A operação da última terça-feira (28) mobilizou milhares de agentes em diferentes comunidades da capital, gerando bloqueios de vias e interrupção de serviços públicos. O episódio causou apreensão em todo o Rio de Janeiro.
Dentro das quatro linhas, o Fluminense terá um jogo decisivo. O Tricolor, afinal, busca somar três pontos que podem colocar o time de Zubeldia no G6 do Campeonato Brasileiro. A partida é tratada internamente como crucial para os objetivos do clube na temporada. Do outro lado, o Ceará busca se afastar das proximidades da zona de rebaixamento.