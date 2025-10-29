Lula reúne ministros no Alvorada e discute operação policial no Rio

A ação policial, ocorrida nessa terça-feira (28) nos complexos do Alemão e da Penha, na capital do estado, deixou mais de 130 mortos, mas a contagem de corpos – muitos ainda sendo retirados de área de mata pelos próprios moradores dessas comunidades – ainda não está fechada.

Participam do encontro com Lula:

o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin,

Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública),

Rui Costa (Casa Civil),

José Múcio (Defesa),

Gleisi Hoffmann (Secretária de Relações Institucionais),

Macaé Evaristo (Direitos Humanos e Cidadania),

Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação),

Anielle Franco (Igualdade Racial),

Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal,

Marcelo Freixo, presidente da Embratur.



Nesta terça-feira (28), o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, reconheceu que a operação excedeu os “limites e as competências” do governo estadual e cobrou mais apoio federal no enfrentamento às organizações criminosas que atuam no estado.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Ainda ontem, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou não ter recebido pedido para apoio à Operação Contenção e o governo federal, agora, estuda as próximas ações.